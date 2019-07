Domnevni rešitelji Adrie Airways že odkorakali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Adria Airways je v javnost spravila informacijo, da je v ZDA našla strateškega partnerja, ki bi jo rešil finančnih in drugih težav. Resnica naj bi bila drugačna. Američani po kratkem pregledu stanja v družbi niso izrazili zanimanja za Adrio, ki si s tovrstnimi informacijami očitno zgolj kupuje čas pri vedno večjem številu nezadovoljnih upnikov.

"Adria Airways potrebuje strateškega partnerja. Trenutno se pogovarjamo s podjetjem, njegovega imena še ne morem razkriti," je konec junija oznanil Holger Kowarsch, prvi mož Adrie in partner v njenem lastniku, nemškem skladu 4K Invest.

S tem je želel pomiriti ne le zaposlene in potnike, ki so nezadovoljni zaradi številnih odpovedi poletov in drugih težav pri poslovanju, ampak tudi številne dobavitelje. Ti morajo že dalj časa sprejemati daljše plačilne roke, skrbi pa jih tudi, ali bodo v celoti prejeli denar.

V teh dneh so v javnosti zakrožile informacije, da se za nakup Adrie zanima ameriška letalska družba Mesa Airlines. Gre za neprimerljivo večjega regionalnega prevoznika, ki leti za velikane, kot sta American Airlines in United. Podobno kot Adria sodeluje z Lufthanso.

Foto: Klemen Korenjak Informacijo so potrdili tudi v Adrii: "V Adrii Airways se izvaja skrbni pregled družbe, ki bo podlaga za morebitni dogovor o poslovnem sodelovanju s strateškim partnerjem. Verjamemo, da se bo transakcija uspešno sklenila. Adria Airways zaradi zaščite poslovnih interesov pogajanj teh do nadaljnjega ne bo komentirala."

Toda po naših informacijah so Američani, ki so si kratek čas res ogledovali Adrio, že sporočili, da jih posel ne zanima. Poznavalci razmer menijo, da si v Adrii s širjenjem novic o skorajšnjem dogovoru v resnici kupujejo čas in zaupanje dobaviteljev.

Tudi Američani imajo težave z zamudami Mesa Airlines je nizkocenovni regionalni letalski prevoznik, ki se v glavnem ukvarja z letenjem za tuje letalske družbe. Njena glavna partnerja sta United in American Airlines. Flota trenutno šteje 145 letal, v ZDA pa ima osem baz. Leti tako po Severni kot Srednji Ameriki, središče njenih letalskih operacij pa so mesta Dallas, Houston in Phoenix na jugu ZDA ter Washington na severovzhodu. Zaposlenih imajo skoraj 3.500 ljudi, od tega več kot 1.350 pilotov. Čeprav se prihodki Mesa Airlines povečujejo in so lani presegli 500 milijonov evrov, imajo tudi sami velike težave z zamudami poletov. V poročilu Air Travel Consumer Report so označeni kot eden od slabših regionalnih prevoznikov, po podatkih iz maja letos imajo nekaj več kot 74-odstotno zanesljivost, kar je manj od povprečja. Zaradi nezanesljivosti naj bi imeli tudi težave pri ključnih partnerjih. Po poročanju ameriških medijev iz februarja letos jih je American Airlines opozoril, naj odpravijo zamude, saj bodo v nasprotnem primeru odpovedali sodelovanje.

Nad vodo jih držijo dogovori z upniki

Pred Adrio, ki je po večmesečnih težavah in serijskih odpovedih poletov končno stabilizirala operativno delovanje, je namreč odločilno obdobje.

Po tem, ko je že lani dosegla eno od največjih izgub v svoji zgodovini, se je ta v letošnjem letu še povečala. V prvih treh mesecih je po neuradnih informacijah znašala več kot deset milijonov evrov in je bila skoraj za polovico višja od izgube v enakem obdobju lani.

Foto: Klemen Korenjak Posledično je že pošel ves kapital Adrie. Družba je imela konec marca letos več kot štiri milijone evrov več obveznosti kot premoženja, s čimer je izpolnjevala enega od zakonskih pogojev za insolventnost. Če bi jo razglasili, bi ostali brez licence za letenje, kar bi pomenilo prizemljitev letal in stečaj družbe.

Za zdaj jih rešujejo dogovori z dobavitelji. "Z največjimi partnerji imamo dogovorjene plačilne roke. Med njimi so največje lizinške hiše, od katerih najemamo letala," je pred mesecem dni povedal Jože Režek, ki je v Adrii odgovoren za finance. Nekateri dobavitelji so kljub temu obupali in od Adrie po sodni poti izterjali dolgovana sredstva.

Ko ni šlo z Rusi, so poskusili pri Američanih

Ameriški letalski prevoznik Mesa Airlines ni prvi, ki so ga v Adrii predstavili kot skorajšnjega rešitelja. Kot smo poročali, so bili že dogovorjeni s proizvajalcem letal Suhoj iz Rusije, ki bi zagotovil sveža sredstva za Adrio in tudi nova letala, vendar je posel propadel.

Medtem ko so v Adrii trdili, da je bil Suhoj tisti, ki ni izpolnil dogovorjenih obveznosti, so Rusi ponudili drugačno zgodbo, in sicer da so od posla odstopili zaradi slabega finančnega položaja Adrie.