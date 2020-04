Epidemija koronavirusa je v le mesecu dni spremenila slovenski nepremičninski trg. Turistov, ki so množično najemali stanovanja prek platform Airbnb in Booking, ni več, zato lastniki nepremičnine poskušajo oddati v dolgoročni najem. Velika ponudba stanovanj že znižuje prenapihnjene najemnine, pričakovati je mogoče nadaljnje upadanje.

Pravijo, da je vsaka kriza za nekaj dobra in da med drugim prečisti trg. Medtem ko so se običajno v tem času, vse do pozne jeseni, hitro polnile rezervacije nastanitev prek spletnih platform Airbnb in Booking, je pandemija koronavirusa tudi to gospodarsko panogo čez noč obrnila na glavo.

Turistov ni, vlada je z odlokom zaprla vse nastanitvene obrate, lastniki teh nepremičnin pa nemočno čakajo na konec pandemije in čimprejšnji prihod turistov. A kdaj se bo zgodil ponovni zagon turizma, je skoraj nemogoče napovedati. Veliko je odvisno od tega, kako hitro bo sledilo odpiranje meja in kako se bo epidemija odvijala v sosednjih državah. Poznavalci prav turistični panogi napovedujejo najdaljše okrevanje.

Nesramno visoke najemnine upadajo

Veliko lastnikov teh nepremičnin se je zato odločilo, da svoja stanovanja v vmesnem času ponudijo na najemniškem trgu. To je v precej povečalo nabor najemniških stanovanj, ki jih predvsem v prestolnici in na Obali že dalj čas primanjkuje, nesramno visoke najemnine pa so začele upadati.

Poznavalka oddajanja nepremičnin prek Airbnbja Zarja Mavec, ki prek svoje nepremičninske agencije Inalbea lastnikom stanovanj ponuja pomoč pri oddajanju prek omenjene platforme, pojasnjuje, da so se nekateri najemodajalci panično odzvali že ob ustavitvi javnega življenja v državi.

Zarja Mavec napoveduje nadaljnji upad najemnin, še posebej v Ljubljani. Foto: Osebni arhiv "Čeprav še zdaleč ni bilo jasno, kako se bodo razmere razvijale, so ti svoje nepremičnine nemudoma ponudili v dolgoročni najem. To so poskušale z apokaliptičnimi napovedmi o prihodnosti kratkoročnega oddajanja v svojo korist obrniti tudi številne nepremičninske agencije, ki so vse še podpihovale. Tisti lastniki, ki v luči dobrega gospodarja niso bili do vratu zadolženi za nakup teh stanovanj, pa so se odzvali bistveno bolj preudarno in počakali na oblikovanje novih cen dolgoročnega najema," pojasnjuje Mavčeva.

Najemnine nižje do 20 odstotkov

Opaža, da se je po mesecu dni strogih omejitvenih ukrepov večina teh nepremičnin znašlo na najemniškem trgu. Njihovi lastniki jih poskušajo oddati vsaj za nekaj mesecev, da se razmere izjasnijo. "Nekateri iskalci najemniških stanovanj, za katere so bile dosedanje najemnine občutno previsoke, kar so priznavali tudi tujci, so razmere že obrnili sebi v prid, z novimi najemodajalci se jim je uspelo dogovoriti za nižje pogodbe," ugotavlja.

Priznava, da številni morebitni najemniki še čakajo na večji upad cen, nekateri pa celo izsiljujejo z nesramno nizkimi ponudbami. "Če se je garsonjera s parkirnim mestom v Ljubljani še pred mesecem dni oddajala za 600 evrov ali več, jo je zdaj mogoče najeti za 500 evrov na mesec. Nekateri iskalci stanovanj celo pričakujejo, da jo bodo dobili za 300 evrov," ponazori Mavčeva, ki v teh nenavadnih razmerah opaža vse več brezsramnih izsiljevanj. Ocenjuje, da so najemnine v prestolnici po mesecu dni že upadle za od 10 do 20 odstotkov, negativen trend pa pričakuje tudi v prihodnje.

Se ponavljajo razmere izpred desetletja?

Dopušča sicer možnost, da bodo nekateri preveč zadolženi lastniki stanovanj primorani oddajati tudi po bistveno nižjih cenah, kot trenutno veljajo na trgu, kar bi še hitreje zniževalo najemnine. Tisti, ki jih banke ne držijo za vrat, pa bodo počakali na stabilizacijo najemniškega trga, saj trenutna slika ni realna. Dodatni težavi v teh razmerah sta še nezmožnost fizičnega ogleda stanovanj in prepoved gibanja med občinami, zaradi česar je trg paraliziran. Transakcij posledično ni, zato je slika izkrivljena.

"Absolutno pa se bodo najemnine v prihodnosti še znižale. To je dejstvo. Ljudje so s posojili kupovali po več stanovanj z namenom kratkoročnega oddajanja turistom, veliko jih bo zaradi manjšega turističnega obiska prisiljeno znižati cene dolgoročnega najema, da bodo lahko servisirali posojila. Na trgu bo nastala večja ponudba, najemnine se bodo zato znižale. Nekateri lastniki bodo celo prisiljeni v prodajo nepremičnin, kar bo verjetno znižalo tudi njihove prodajne cene," opozarja Mavčeva. Dodaja, da se ponavlja podobna zgodba kot v zadnji krizi, ko so ljudje nepremičnine kupovali po najvišjih cenah, z njihovo prodajo pa morda danes ne bodo mogli poplačati niti vsega posojila.

Dosedanje najemnine kot češnja na torti

Lastniki stanovanj za kratkoročno oddajanje so ta po njenih besedah pripravljeni oddati tudi za dlje kot nekaj mesecev. "A le za spodobno ceno, ne za polovico manj, kolikor si obetajo nekateri. Vsi smo vedeli, z lastniki vred, da so bile dosedanje najemnine kot češnja na torti; če so lahko iztržili toliko, super, a tudi z manj bodo zadovoljni," je prepričana.

Po njenem mnenju bi bilo "iluzorno pričakovati, da bo poleti že vse po starem. Zagotovo slovenski turistični biseri poleti ne bodo samevali, težko pa je napovedovati, kako se bodo na razplet pandemije odzivale sosednje države. Pričakujem, da bodo tudi slovenski gostje po dolgotrajni izolaciji želeli potovati in najemati prenočišča v Sloveniji. Ne toliko v prestolnici kot v drugih krajih," o nadaljnji usodi kratkoročnih najemov razmišlja Mavčeva. Povpraševanje bo zagotovo obstajalo, v kakšni meri in ali se bo znova vrnilo v stare tirnice, pa si ne upa napovedati.

Čeprav je turistična panoga tudi v tujini povsem na tleh, pa kratkoročno oddajanje nepremičnin prek platform ni povsem usahnilo. Najemajo jih tisti, ki se želijo samoizolirati oziroma se želijo zaradi zahtevnega dela umakniti iz domačega vrveža. Seveda so predpisani tudi vsi preventivni ukrepi za preprečitev širjenja okužbe koronavirusa. Na Japonskem so se razmeram na primer prilagodili celo tako, da je nastala platforma najema stanovanj za namen samoizolacije.