Do 500 tisoč evrov v le nekaj dneh

Hitro in enostavno do 500 tisoč evrov za samostojne podjetnike, mala in srednje velika podjetja

Novi časi prinašajo nove izzive. Postopoma premagujemo pandemijo bolezni covid-19 in tudi raznovrstne posledice, ki jih je virus zasejal v različne pore naše družbe. Tudi v gospodarstvu. A pred vsemi, tudi samostojnimi podjetniki ter malimi in srednje velikimi podjetji so že novi izzivi. Potrebujete dodatno financiranje poslovanja ? Za premagovanje poslovnih izzivov in za uresničitev poslovnih ambicij je treba imeti partnerja, ki zna prisluhniti vaši viziji. Zdaj bodo podjetnikom še bolj kot kadarkoli prišli prav enostavni, prilagodljivi in hitri bančni krediti s fiksno obrestno mero, ki prinaša nižja tveganja in več gotovosti v sicer negotovi prihodnosti. A kje lahko mala in srednje velika podjetja najdejo prave finančne rešitve?

Samostojni podjetniki, mala in srednje velika podjetja so za slovensko gospodarstvo še kako pomembni. Mala in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji. Prav zato so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij (vir: gov.si).

Mala in srednje velika podjetja predstavljajo večino vseh podjetij v Sloveniji, hkrati pa so pogosto prva žrtev neugodnih gospodarskih razmer: ogrožena likvidnost, izguba trga, krčenje delovne sile, nestabilni partnerski odnosi, fiksni stroški in finančne situacije, ki zahtevajo hitro posredovanje. Vse to ne govori v prid podjetjem pri najemanju kreditov.

Ravno zato so v Addiko banki z namenom ponuditi pomoč malemu gospodarstvu oblikovali hitre in preproste kredite za financiranje podjetij.

Addiko banka vam s svojo ponudbo kreditov pomaga doseči poslovne cilje V življenjskem ciklu večine rastočih podjetij pride čas, ko za uresničevanje svojih načrtov potrebujejo bančno financiranje, naj gre za dolgoročne ali kratkoročne kredite. Addiko banka je pripravila ponudbo preprostih in hitrih finančnih rešitev za samostojne podjetnike, mala in srednje velika podjetja. Samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem ponujajo tudi enostavno, napredno in finančno ugodno poslovanje s poslovnimi paketi ter enostavnimi podjetniškimi krediti, okvirnimi krediti ali limiti. Hitro, preprosto in le z minimalno dokumentacijo lahko podjetniki pridobijo kredit do 500 tisoč evrov.

Ranljivost malih in srednje velikih podjetij

Čeprav so za naše gospodarstvo mala in srednje velika podjetja izjemno pomembna, so zelo ranljiva. Večina malih in srednje velikih podjetij si namreč ne ustvarja denarja "na zalogo", saj gre večji del tekočega prometa za pokrivanje mesečnih stroškov. Poleg tega so lahko velika obremenitev tem podjetjem stroški, ki niso vezani na proizvodnjo. Najemnine, krediti in plače bremenijo podjetje ne glede na realizirano prodajo in lahko ob velikih upadih posla vodijo v likvidnostni krč. Vse to pomeni, da banke mala in srednje velika podjetja in samostojne podjetnike pogosto zapostavljajo, saj svojo finančno pomoč raje ponudijo večjih podjetjem.

Podjetja, ki želijo obstati v današnjem konkurenčnem boju na trgu, se morajo zavedati, da je okolje nepredvidljivo in se hitro spreminja, kar pomeni, da se morajo podjetja z njim. Še posebej prilagodljiva morajo biti mala podjetja, če želijo preživeti v tem morju možnosti. Mala in srednje velika podjetja morajo pravočasno spoznati poslovno priložnost in se hitro odzvati na spremembe v okolju, a majhnost je lahko v teh primerih tudi prednost, kar velja izkoristiti s pravilnimi poslovnimi odločitvami in v navezi z ugodnimi krediti.

Ustrezno pripravljene projekte banke vedno rade podprejo

Podjetja potrebujejo dostop do virov financiranja, razlogi so lahko številni in različni. Imate likvidnostne težave? Ste pomislili na vse možnosti financiranja tekočega poslovanja? Bo imelo podjetje dovolj denarja na računu za nakup surovine, ki je nujno potrebna za izpolnitev pomembnega naročila? Kaj se bo zgodilo, če največji kupec nenadoma za 30 dni zamakne plačilo fakture? Kaj pa, če drastično spremembo plačilnih pogojev zahteva več kupcev in jim ne morete reči ne? Nepredvidljivi finančni tokovi, nestabilnost partnerskih odnosov s kupci in tudi dobavitelji, predvsem pa težko načrtovanje finančnih prilivov za prihajajoče obdobje pomenijo veliko tveganje. Pomanjkanje obratnih sredstev lahko za podjetje pomeni veliko težavo.

Če v tem obdobju še niste našli pravega izhoda, začnite iskati čim prej in si tako zagotovite nove možnosti na trgu.

Kreditiranje podjetij je ena od temeljnih bančnih funkcij in ustrezno pripravljene projekte banke vedno rade podprejo. V Addiko banki so z (glavnim) namenom pomagati malemu gospodarstvu, predvsem samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, oblikovali hitre ter preproste kredite za financiranje podjetij.

Pomen fiksne obrestne mere za negotovo prihodnost

V Addiko banki so pravi specialisti za hitre gotovinske kredite za mala in srednje velika podjetja.

Na finančne zagate ter potrebe samostojnih podjetnikov, malih in srednje velikih podjetij odgovarjajo s ponudbo hitrih in preprostih finančnih rešitev, ki zajemajo enostavni podjetniški kredit, okvirni kredit ali limit.

Pri Addiko banki velja, da za manj dobite več, odobrene kredite ali limite pa lahko prejmete v krajšem času in z manj papirologije. Izjemne prednosti njihovih kreditov so prihranek časa, povsem preprost proces odobritve in fiksna obrestna mera. Ta je v teh negotovih časih še kako pomembna, saj zagotavlja manjšo izpostavljenost gibanju obrestnih mer na trgu ter nespremenjen obrok skozi celotno obdobje odplačevanja.

Kredit v le nekaj dneh

Krediti financiranja podjetja marsikateremu samostojnemu podjetniku, malemu in srednjemu podjetju lahko pomenijo lažje in stabilnejše poslovanje v teh turbulentnih časih. Ravno zato so se v Addiko banki odločili, da oblikujejo ponudbo za manjše podjetnike in z njo pomagajo tistim, ki to pomoč najbolj potrebujejo.

Uvedli so poseben avtomatiziran proces odobravanja kreditov za financiranje podjetij, ki postopek pridobivanja kredita zelo poenostavi. V praksi to pomeni, da lahko podjetniki kredit zdaj dobijo v le nekaj dneh, običajno že v dveh ali treh. Poleg tega je bistveno zmanjšan obseg potrebne dokumentacije, s katero stranka potrjuje svojo kreditno spodobnost. Večinoma je ta minimalna ali sploh ni potrebna. Najvišja vrednost kredita, ki ga samostojni podjetnik, malo ali srednje veliko podjetje lahko pridobi, znaša 500 tisoč evrov. Samostojni podjetnik ali podjetje mora za pridobitev financiranja predložiti vsaj dve celoletni bilanci in ne sme imeti blokiranega TRR.