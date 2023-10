Direktorica IMF pričakuje nadaljevanje šibke globalne gospodarske rasti

Kristalina Georgieva je govorila v četrtek v prestolnici Slonokoščene obale Abidjanu, zasedanje IMF in Svetovne banke pa se začne prihodnji teden v Maroku. Od leta 1973 je to prvič, da se bodo finančni ministri in guvernerji centralnih bank mednarodnih finančnih ustanov zbrali v Afriki. Nazadnje so bili tam v prestolnici Kenije Nairobiju.

Georgieva je dejala, da se je svet v zadnjih 50 letih močno spremenil, saj je pričakovana življenjska doba narasla, revščina je nazadovala, mednarodni denarni sistem se je prilagodil zahtevam novega časa, tehnologija je spremenila način dela in komuniciranja, vendar pa so obenem narasle tudi neenakosti znotraj držav in med državami, svet pa se sooča s podnebno krizo.

Poudarila je, da bo potrebno sprejeti zaveze za naslednjih 50 let, pri čemer bo Afrika z bogatimi naravnimi viri in z mladim prebivalstvom, ki ima energijo in je ustvarjalno, igrala pomembno vlogo.

Poudarila je tri stebre političnih prioritet za prihodnje obdobje. Na prvem mestu je utrjevanje finančne in gospodarske stabilnosti, kjer je trenutno prva naloga boj proti inflaciji.

Drugi steber so temelji za vključujočo trajnostno rast preko reform in trdnih državnih ustanov, tretji steber pa je nujno izboljšanje vladanja in zmogljivosti držav, da spodbujajo vključujočo rast.

Izgubljenih 3600 milijard dolarjev gospodarske proizvodnje

Svetovna gospodarska rast je bila po podatkih IMF lani 3,5-odstotna, julijska napoved IMF pa za letos in prihodnje leto napoveduje le 3,0-odstotno rast.

Svet je od leta 2020 zaradi zaporednih šokov izgubil približno 3600 milijard dolarjev gospodarske proizvodnje, je dejala Georgieva in pri tem omenila pandemijo in rusko invazijo na Ukrajino. Izgube so bile zelo neenakomerno porazdeljene, pri čemer so bile najbolj prizadete najrevnejše države.

IMF bo najnovejše napovedi o gospodarskih obetih objavil v torek.