Decembrski nakupi: Letošnji konec leta utegne biti za trgovine slab #video

December je mesec, ko potrošniki zapravimo več denarja kot v kateremkoli drugem mesecu leta. Okraski, čestitke, darila, velike zaloge hrane in nove elektronske igračke so med najbolj zaželenimi. Potrošnja gospodinjstev zaradi dviga plač, predvsem pa zaradi rasti zaposlenosti od leta 2015 namreč narašča, s tem pa se krepi potrošnja.

Pri decembrskih nakupih največji, 52-odstotni delež, pomenijo elektronika in aparati, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Na drugem mestu med dobrinami sta hrana in pijača, ki decembra pomenita 17 odstotkov vseh nakupov. S 15 odstotki je na tretjem mestu kozmetika, medtem ko enajst odstotkov decembrskih nakupov namenimo oblačilom in čevljem.

Tajnikar: Letošnji konec leta bi lahko bil za trgovine slab

V luči prazničnih nakupov moramo poleg krepitve potrošnje upoštevati tudi dejstvo, da so gospodinjstva začela varčevati. "V tem trenutku imajo gospodinjstva 18 milijard depozitov. Ne smemo pozabiti, da BDP znaša 43 milijard, kar pomeni, da smo v gospodinjstvih postali zelo previdni," je pojasnil ekonomist Maks Tajnikar.

Kot meni Tajnikar, bi lahko bil letošnji konec leta razmeroma slab za trgovine: "Ljudje so začeli razmišljati nekako takole. Če imam danes dohodek, je mogoče, da ga že jutri ne bom imel več, zato danes malo privarčujmo."

Statistika kaže, da smo prebivalci Slovenije pri prazničnih nakupih bolj preudarni kot prebivalci drugih evropskih držav. V prodaji neživil smo na samem repu, potrošnja je nižja je na Hrvaškem, najvišja pa je v Veliki Britaniji. Pri hrani in pijači porabimo več in smo v zlati sredini.

"Učinek pričakovanih slabih časov je zelo močan"

"Učinek slabih časov oziroma pričakovanih slabih časov je zelo močan. Tudi ekonomisti zelo pogosto tako razmišljamo, da ljudje razmišljajo, kaj bo jutri. Če imate nekaj denarja, četudi ne veliko, je mogoče pametno, da varčujete in ne porabite vsega, kar imate v vaših denarnicah," je pojasnil Tajnikar.

Ob tem se pojavlja vprašanje, ali gre za drobno pozornost ali razkošje nakupov, so poročali na Planet TV. Zaposlenih, ki so si nakupe zaradi izrednih izplačil, kot sta 13. plača in božičnica, lahko privoščili, je bilo lani v Sloveniji nekaj več kot 21 odstotkov.