Davkarija blokirala premoženje Zorana Jankovića

Zoranu Jankoviću, županu mestne občine Ljubljana (MOL), grozi plačilo za dobrih 335.000 evrov dodatnega davka.

Finančna uprava (Furs) je namreč na njegovi družinski hiši na ljubljanskem Rudniku vpisala predznamovano hipoteko, s katero je zavarovala izpolnitev davčne obveznosti. Takšen ukrep Furs običajno uvede, ko namerava posamezniku na podlagi ugotovitev, zbranih v davčnem postopku, odmeriti plačilo dodatnih obveznosti. S tem mu prepreči prodajo ali obremenitev premoženja, še preden bi se davčni postopek končal.

Na Fursu očitno ocenjujejo, da bo moral Zoran Janković po zaključku postopka plačati za dobrih 335.000 dodatne dohodnine. Zaradi katerih poslov, uradno ni znano. Zoran Janković nas je v kratkem telefonskem pogovoru za vsa pojasnila napotil na službo za odnose z javnostmi MOL. Nanjo smo naslovili naslednja vprašanja:

1) Kako komentirate postopek, na podlagi katerega vam želijo odmeriti plačilo 335 tisoč evrov dodatnega davka?

2) Kdaj se je začel postopek in kaj vam očitajo?

3) Ali in kako je ta postopek povezan z vašim delom župana?

4) Ali proti vam osebno poteka še kakšen drug davčni postopek?

Odgovore bomo objavili takoj, ko jih bomo prejeli.

Furs ga preiskuje tri leta

Davčni postopek proti Jankoviću se je po naših informacijah v tej zadevi začel leta 2016.

V obdobju pred tem je Janković od skupine Electa, ki je bila uradno v lasti njegovih sinov, prejemal večje vsote denarja. Na ta način sta mu sinova vračala 8-milijonsko kupnino za Electo, kar sta počela tudi v času, ko je imela skupina Electa likvidnostne težave in so drugi upniki zaman čakali na denar. Z denarjem pa je Janković med drugim poplačeval posojila svojega podjetja KLM.

V tovrstna nakazila so že dolgo pred tem podvomili davčni inšpektorji. Leta 2012 je v javnost prišel zapisnik davčnega pregleda poslov družine Janković. Takrat so davčni inšpektorji ugotavljali, da so Zoran, Damijan in Jure Janković izplačila iz družb Electa Holding, Electa Naložbe in KLM prikazovali kot posojila. Vse tri je zato Furs osumil davčne utaje, saj naj ne bi bi šlo za posojila, ampak za izplačilo dohodka, ki je obdavčen.

Sporna prodaja delnic Mercatorja?

Leta 2014 je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) ljubljanskega župana ovadil zaradi suma kaznivega dejanja davčne zatajitve pri prodaji delnic Mercatorja. Šlo je za posel iz leta 2004, ko je bil Janković še predsednik uprave največjega slovenskega trgovca:

47.000 delnic je bilo najprej uradno v lasti Zorana Jankovića.

Ta je nato svoje podjetje Electa Inženiring prodal družbi Electa Holding, ki sta jo mesec dni pred tem ustanovila njegova sinova Damijan in Jure Janković .

in . Electa Holding je najela posojilo pri Factor banki, za katerega je z delnicami Mercatorja jamčil tudi Zoran Jankovič.

Še isti dan je Electa Holding Zoranu Jankoviću nakazala približno štiri milijone evrov za plačilo dela kupnine za Electo Inženiring.

Denar je Janković takoj zatem kot posojilo prenakazal nazaj na Electo Inženiring. To podjetje je nato od Zorana Jankovića odkupilo delnice Mercatorja.

Leta 2006 je Electa Inženiring delnice Mercatorja prodala britanskemu skladu Altima Partners.

Po petih letih obtožnica zaradi davčne zatajitve

Na policiji so sumili, da je šlo pri prodaji delnic Electi Inženiringu za fiktivni posel, s katerim da se je Janković izognil visoki obdavčitvi. Preiskovalci so namreč sumili, da je Janković tudi po uradni prodaji v resnici ves čas obvladoval podjetje Electa Inženiring. Če bi Janković delnice Britancem prodal kot fizična oseba, bi tako moral plačati precej višji davek.

Tudi Furs je v tej zadevi sumil, da je šlo za fiktiven posel in da je bila pogodbena vrednost prodaje Electe Inženiringa namerno napihnjena.

Damijan Janković Foto: STA Sodna preiskava v zadevi se je končala lani. Prejšnji mesec je specializirano državno tožilstvo na sodišče vložilo obtožnico proti trem osebam. Po neuradnih informacijah gre za Zorana ter Damijana in Jureta Jankovića, ki jima očita pomoč pri kaznivem dejanju davčne zatajitve.

Zakaj je reševanje Electe ključno za župana

Družinska hiša v naselju Vinterca na Rudniku je edino vrednejše nepremično premoženje, ki ga ima Zoran Janković. Podjetje KLM, v katerem je imel lastniški delež, je šlo namreč že leta 2015 v stečaj.

Pred dvema letoma je Janković prodal terjatve do skupine Electa, za kar mu je Jan Bec, soprog njegove nečakinje in dober prijatelj Damijana Jankovića, plačal 380.000 evrov. Družba Electa Holding ljubljanskemu županu še vedno dolguje dober milijon evrov. Če gre v stečaj, denarja ne bo dobil.

Foto: STA Tudi zato je za Zorana Jankovića pomembno, da se podjetje reši upnikov, čeprav sam trdi, da z Electami že petnajst let nima ničesar. To je Damijan Janković skušal storiti s poenostavljeno prisilno poravnavo, s katero bi se znebilo skoraj vseh preostalih dolgov. Manever mu je v zadnjem hipu pred potrditvijo "prisilke" preprečilo državno odvetništvo, ki je vložilo tožbe proti sklepom o njeni potrditvi. Zadnjo besedo bo tako imelo sodišče.

Med vsemi člani družine Jankoviću je trenutno davčni dolžnik le Jure Janković, od katerega Furs terja 600.000 evrov. Inšpektorji so namreč ugotovili, da sta njegova zasebna poraba in premoženje med letoma 2006 in 2010 za 1,3 milijona evrov presegala uradno prijavljene prihodke.

