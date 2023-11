Dars: Table stojijo, delovale pa še lep čas ne bodo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba za avtoceste (Dars) je na ljubljanskih vpadnicah postavila table za obveščanje voznikov o prometnem dogajanju. Kot poroča Dnevnik, pa te še vsaj 16 mesecev ne bodo v uporabi, saj Dars nima integracijskega vmesnika, prek katerega bi nove LED-table povezali z Darsovim centralnim sistemom za nadzor in vodenje prometa. Naknadno so se namreč odločili, da bodo opremo priključili na obstoječi Darsov centralni sistem.

Dars zdaj z razpisom išče izvajalca, ki bi izdelal, nadgradil in vzdrževal manjkajoči integracijski vmesnik, ki bo omogočil komunikacijo med tablami in nadzornim centrom. Javni razpis za vmesnik bo končan 7. decembra, so zapisali v Dnevniku.

Za postavitev tabel in opreme je Dars sklenil 6,5 milijona evrov (brez davka) vredno pogodbo z Iskratelom in GVO, pogodba pa se prihodnji teden izteka. Vendar pa nedelujoče table niso krivda obeh izvajalcev, ki sta postavila vse pogodbeno dogovorjene table in opremo, pač pa Darsa, ki se je po že podpisanem dogovoru odločil, da bodo opremo priključili na obstoječi centralni sistem, za katerega pa nimajo vmesnika.

Ker je v pogodbi določeno, da morata izvajalca Iskratel in GVO za izpolnitev pogodbe table tudi testirati in povezati z nadzornim centrom, mora Dars zdaj z njima skleniti aneks, ki predvideva podaljšanje pogodbe s trenutnih 24 na 40 mesecev. Dodatnih 16 mesecev bo potrebnih za nakup manjkajočega vmesnika. Pogodbene kazni zaradi zamude, ki bi bremenila izvajalce, tako ne bo, saj je zanjo odgovoren naročnik.