Črnoglede napovedi gospodarstvenikov: toliko Slovencem grozi odpoved

Z ohlajanjem gospodarske rasti v Evropi nekatera mednarodna podjetja že odpuščajo delavce ali pa to napovedujejo. Tudi v Sloveniji so že lani odpuščali v novomeškem Revozu, pravkar odpovedi vročajo v Leku v Prevaljah, v prihodnjih mesecih zmanjšanje zaposlenih napovedujejo v Steklarni Rogaška, proizvajalcu avtomobilskih delov Odelo Slovenija, po neuradnih informacijah pa tudi v podjetju Hella Saturnus Slovenija. Zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je ogroženih 360 delovnih mest v Vzajemni. Kaj lahko pričakujemo?

Kljub temu da podjetja v Sloveniji že dalj časa opozarjajo na pomanjkanje kadrov, državo pa pozivajo k poenostavitvi postopkov za privabljanje tuje delovne sile, so se razmere v nekaterih podjetjih praktično čez noč obrnile na glavo.

"Glavni razlog odpuščanj pri večini dejavnosti je poslovne narave, in sicer zaradi manjšega povpraševanja. Predvsem na trgih EU in v predelovalnih dejavnostih, medtem ko se povpraševanje v storitvenem sektorju umirja. Tudi v gospodarskem transportu se povpraševanje znižuje," pojasnjujejo v Analitiki GZS.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poudarjajo, da je glavnina podjetij, ki čuti ohlajanje, izvozno naravnanih. Gre za različna področja, ne zgolj avtomobilsko industrijo.

"Opažamo, da je že zaznati upad naročil tudi v gradbeni dejavnosti za prihodnje leto. Manj je načrtovanih investicij, kar lahko pripišemo tako ohlajanju gospodarstva kot tudi visokim obrestnim meram," dodajajo.

Tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Lidija Jerkič pojasnjuje, da podjetja, ki napovedujejo odpuščanja, prihajajo iz različnih panog. "Ponekod je tega več, na primer v avtomobilski industriji, kar je vezano na nihanje na trgih in ne gre za nobeno posebnost. Cikli v gospodarstvu namreč trajajo okoli pet let. Po velikih zagonih po epidemiji covid-19, ko je bilo treba nadoknaditi zamujeno, se zdaj proizvodnja vrača v normalne okvirje," poudarja Jerkičeva.

Gospodarstveniki v anketah napovedujejo odpuščanja

Na podlagi ankete, ki so jo v začetku septembra izvedli med člani OZS, bo zaradi upada naročil in ohlajanja gospodarstva svoje zaposlene prisiljeno odpuščati kar 37 odstotkov vprašanih.

Tudi v GZS poudarjajo, da nižje število prostih delovnih mest od julija naprej nakazuje na to, da se povpraševanje po delavcih umirja. Podjetja so na osnovi septembrske ankete Analitike GZS za leto 2024 ocenila, da naj bi se zaposlenost bolj zmanjšala v industriji. Tistih, ki menijo, da bodo več zaposlovali, je 13 odstotkov, tistih, ki naj bi odpuščali, pa 58 odstotkov.

Nasprotno naj bi v storitvenih dejavnostih zaposlenost zmerno narasla. "Večina storitvenih podjetij bo število zaposlenih obdržala (69 odstotkov anketiranih). Predvsem v dejavnostih, kjer že zdaj primanjkuje kadra, saj se zavedajo, da je ustrezne kadre ponovno težko pridobiti," pojasnjujejo na GZS.

Okrevanje šele v drugi polovici prihodnjega leta?

V OZS napovedujejo, da bodo naročila v prvi polovici prihodnjega leta še upadala, lahko pride tudi do delnih zaustavitev proizvodnje v posameznih podjetjih. Zato so na ministrstvo za delo in ministrstvo za gospodarstvo vnovič poslali pobudo za sprejem zakonskega besedila z ureditvijo ustreznih rešitev za t. i. trajnostno shemo s predvidenim vladnim financiranjem nadomestila za delo s krajšim delovnim časom oziroma čakanja na delo.

"S tem bi preprečili 'beg' delovne sile drugam, obenem pa bi v podjetju delavce lahko takoj spet aktivirali, ko se proizvodnja in poslovanje ponovno zaženeta. Izboljšanje okoliščin pričakujemo šele v drugi polovici prihodnjega leta," so opozorili.

Jerkičeva opozarja, da delodajalci v Sloveniji kljub slabim napovedim še vedno iščejo več deset tisoč delavcev, zato odpuščeni delavci najverjetneje ne bodo imeli velikih težav pri iskanju nove zaposlitve. Jerkičeva po razpoložljivih podatkih tudi ne pričakuje drastičnih sprememb na trgu dela.