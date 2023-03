CompanyWall bonitetne informacije – uradni podatki in zanesljiva metodologija so ključ do poslovnega uspeha

Oglasno sporočilo

Za poslovne rezultate je povezovanje med podjetji praktično neizogibno, a gospodarske in finančne krize, s katerimi se trenutno srečuje svet, vedno povečajo previdnost pri odločevalcih. Ne glede na velikost ali dejavnost podjetja, si vsak poslovni subjekt pri poslovnih odločitvah želi dvoje: izogniti se tveganju in imeti najboljše mogoče izhodišče za poslovni dogovor.

Zato je pomembno redno preverjanje obstoječih poslovnih partnerjev, spremljanje poslovanja konkurence, odločitve o novih poslih pa so še posebej odvisne od podatkov o ekonomskem položaju novega kupca, dobavitelja, partnerja.

S tem raste tudi potreba po vsakodnevnem dostopu do informacij. A v poplavi podatkov je za odgovorno poslovanje nujen dostop do pravih podatkov ob pravem času, zato se podjetja med drugim odločajo za pregled bonitetnih ocen. Te uporabnikom v petih državah na Balkanu zagotavlja finančni informator CompanyWall business.

Uradni viri podatkov CompanyWall: zanesljivo spremljanje posameznih podjetij ali celotnega lokalnega poslovnega okolja

Za zbiranje, obdelavo in javno objavo poslovnih podatkov so na državni ravni odgovorne nacionalne agencije oziroma registri. V Sloveniji to nalogo izvaja Agencija za javnopravne evidence (Ajpes), ki ji morajo vsa slovenska podjetja v predpisanih rokih predložiti letna poročila za javno objavo in državno statistiko ter druga poročila, predpisana za vrsto poslovnega subjekta.

Ajpes je v Sloveniji vir uradnih poslovnih podatkov, ki jih za nadaljnje analize za lastne potrebe in potrebe svojih strank odkupujejo tudi bonitetne agencije, med drugim bonitetna hiša CompanyWall, d. o. o.

Poleg dogovora o prevzemu finančnih poročil z Ajpesa ima bonitetna hiša CompanyWall sklenjene tudi dogovore o sodelovanju z nacionalnimi registri na Hrvaškem (FINA), v Srbiji (APR), v Bosni in Hercegovini (FIA in APIF) ter z davčno upravo v Črni gori.

Tako lahko na vseh območjih svojega delovanja zagotavlja dostop do uradnih virov iz lokalnega poslovnega okolja ter tako pokaže najbolj jasno sliko poslovanja podjetij na ozemlju, kar je posebej dobrodošlo tudi za podjetja, ki vstopajo na tuje trge.

Zakaj bonitetne informacije preverjati v CompanyWall business?

Dostopnost informacij danes ni več nobena težava, zdaj se odpirajo druga vprašanja – katerim zaupati in kako pridobivanje, spremljanje, analizo tudi stroškovno ter časovno optimizirati.

Uradni viri na svojih spletnih straneh največkrat ponujajo le po eno informacijo ali omejeno število teh, finančni informator CompanyWall business pa deluje kot povezovalni člen vseh podatkov, ki so na voljo (poslovni, finančni, statistični) iz razpoložljivih uradnih virov.

vpogled v številne informacije za posamezna podjetja omogočil popolnoma BREZPLAČNO. Registriranim uporabnikom pa je na voljo tudi razširjen nabor podatkov in funkcionalnosti, ki jim pomagajo zavarovati svoje podjetje in najti poslovne priložnosti. CompanyWall je naredil še korak dlje in. Registriranim uporabnikom pa je na voljo tudi razširjen nabor podatkov in funkcionalnosti, ki jim pomagajo zavarovati svoje podjetje in najti poslovne priložnosti.

Prikazi podatkov so za poenostavljeno iskanje in branje razdeljeni v različne kategorije. Še več kot to, s funkcionalnostjo za sledenje izbranim podjetjem so registrirani uporabniki o spremembah bonitetne ocene, odgovornih oseb, spremembah na TRR-jih in drugih obveščeni po e-pošti, takoj, ko so objavljene v finančnem informatorju.

Z namenom čim bolj enostavne in hitre prepoznavnosti ter interpretacije, tudi če se z bonitetnimi informacijami srečujete prvič, je CompanyWall na ravni EU registriral vizualni znak za bonitetne ocene.

Bonitetna ocena – zakaj jo morate poznati?

Bonitetna ocena je nepogrešljiv del preverjanja poslovanja kateregakoli poslovnega subjekta. Spremljajo jih podjetja vseh velikosti in v vseh dejavnostih. Z njimi se seznanjajo tudi finančne in razne državne, javne institucije.

Bonitetna hiša CompanyWall je za izračun bonitetnih ocen razvila lastno zanesljivo metodologijo.

Glavni podatki, ki so vključeni v izračun, so bilančni podatki (kazalniki likvidnosti, kazalniki uspešnosti idr.). Te metodologija povezuje tudi z nekaterimi variabilnimi dejavniki, ki so prav tako pridobljeni iz razpoložljivih uradnih virov – blokade na računih, davčni dolgovi, sodni postopki …

Zahvaljujoč tej metodologiji analiza in primerjanje posameznih podjetij še nikoli nista bila hitrejša in enostavnejša, tudi za tiste uporabnike, ki se z branjem finančnih poročil srečujejo prvič.

Najvišja bonitetna ocena AAA pomeni brezhibne rezultate na vseh ravneh poslovanja. Vsekakor pa se tudi pri poslovanju s poslovnimi subjekti z bonitetnimi ocenami AA ali A+ ne izpostavljate večjim poslovnim tveganjem. Podjetja s temi ocenami lahko prepoznate tudi, ker prevzamejo certifikat bonitetne odličnosti.

Tveganje pa je mnogo višje, če imajo vaši (morebitni) partnerji, dobavitelji, kupci oceni BBB ali CCC. O sodelovanju z njimi dobro premislite, saj oceni nakazujeta možnost stečaja v prihodnosti, neporavnavanje obveznosti v rokih ipd. Takšno sodelovanje pa lahko vpliva tudi na vašo ekonomsko stabilnost in bonitetno oceno, ki vam pomaga dokazovati vašo poslovno uspešnost. Zato začnite preventivne korake za varno in učinkovito poslovanje delati zdaj.

