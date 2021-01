Cigler Kralj: Za kritje dviga minimalne plače 47 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skladu z osnutkom osmega protikoronskega zakona naj bi vlada delodajalcem pomagala kriti del bremena dviga minimalne plače, in sicer tako, da bi se najnižja osnova za socialne prispevke znižala s 60 odstotkov povprečne plače na višino minimalne plače, piše STA. Država bo s to olajšavo nosila okoli 42 odstotkov bremena razlike višine minimalne plače oziroma 40 evrov na zaposlenega z minimalno plačo. Skupaj bo ukrep proračun stal okoli 47 milijonov evrov, je pojasnil pristojni minister za delo Janez Cigler Kralj.

Cigler Kralj: V gospodarstvu različno gledajo na rešitev

Na vprašanje, kako na predlagano rešitev gledajo delodajalci, je Cigler Kralj odgovoril, da imajo v gospodarstvu o tem različno mnenje. Nekateri, med njimi je navedel Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS), "so izrazili veliko razumevanje za ta ukrep" in za odločitev, da se skladno z zakonom poveča minimalna plača. Drugi po njegovih besedah ostajajo nezadovoljni: "Mislim, da je na mizi dober, optimalen kompromis, ki daje gospodarstvu prepotrebno pomoč. Obenem imamo v veljavi in še uveljavljamo oziroma podaljšujemo številne druge ukrepe za pomoč gospodarstvu."

V primeru podaljšanja epidemije bo dal osmi protikoronski zakon vladi možnost, da ukrep, ki naj bi trenutno veljal do konca junija, s sklepom podaljša še za pol leta. Torej bi lahko vlada pomagala delodajalcem nositi breme tudi za izplačane plače in nadomestila plače od julija do vključno decembra.

Cigler Kralj je sicer spomnil, da osmi protikoronski zakon prinaša za 320 milijonov evrov ukrepov. Ključna ukrepa še vedno ostajata subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa, pri čemer delodajalec v času vključenosti v ukrep ne bo smel začeti postopka kolektivnih odpustov pa tudi ne vročiti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Za primere kršitev vseh naštetih obveznosti je določena sankcija, je dejal minister.

Osnutek osmega protikoronskega paketa naprej na ESS

Osnutek osmega protikoronskega zakona bo zdaj obravnaval ESS. Socialni partnerji imajo 24 ur časa za njegovo proučitev, nato pa ima pogajalska skupina še tri dni časa za njegovo obravnavo. ESS naj bi torej svoje delo končal predvidoma v ponedeljek, nato bo vlada proučila morebitne spremembe ter potrdila končni predlog. Sredi prihodnjega tedna bi lahko ta predlog prispel v državni zbor.

Cigler Kralj je odgovarjal tudi na novinarsko vprašanje o zahtevi za presojo ustavnosti, ki so jo za člena sedmega protikoronskega zakona, ki se nanašata na po njihovih besedah prisilno upokojevanje starejših delavcev, vložile reprezentativne sindikalne centrale. Ukrep še vedno vidi kot dober, kako bi o tem lahko odločilo ustavno sodišče, pa ni želel ugibati, piše STA.