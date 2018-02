Četrtina Slovencev prepričana, da dobijo ustrezno plačo

Višja plača je ključno merilo pri treh četrtinah vseh, ki se počutijo premalo plačani. Privlačen opis službe je drugi najpomembnejši dejavnik, ki ga upoštevajo pri odločitvi za spremembo kariere, kaže največja raziskava o plačah v Srednji in Vzhodni Evropi, ki so jo v Sloveniji opravili pod okriljem MojeDelo.com in Plača.si.

Bolj zanimivo delo je močan motivacijski dejavnik za spremembo pri tistih, ki so zadovoljni z zdajšnjo plačo. To je povezano s tretjim najmočnejšim merilom, in sicer navdihujočim in spodbudnim okoljem, v katerem lahko zaposleni v polnosti izkoristi svoje znanje in sposobnosti.

Pomemben dejavnik tudi časovna prilagodljivost

Med tehtanjem informacij pri odločanju za novo službo so se izrisali kriteriji, ki jih poleg plače zaposleni ocenjujejo kot najpomembnejše. Boljši odnosi na delovnem mestu v primerjavi s tistimi na njihovem zdajšnjem delovnem mestu so bili navedeni kot ključni pri treh od desetih zaposlenih. Omenjeno merilo je bilo pri ženskah še nekoliko pomembnejše kot pri moških. Za enako število ljudi je bila pomembna možnost za kasnejšo karierno rast.

Za 28 odstotkov zaposlenih je dejstvo, da podjetje ponuja prilagodljivost v obliki prilagodljivega delovnega časa, domače pisarne, večjega števila prostih dni ali dela s krajšim delovnim časom, pomemben dejavnik.

Oddaljenost od prevoza je še eden izmed pomembnih kriterijev, ki so vključeni v splošen postopek izbire. Ta kriterij je ključen za 18 odstotkov anketirancev, pri ženskah še nekoliko bolj kot pri moških (21 odstotkov žensk v primerjavi s 16 odstotki moških). Okoli pet odstotkov zaposlenih se odloči na podlagi specifičnih nefinančnih koristi, ki jih ponuja delodajalec.

Zaposleni v Sloveniji in Litvi najbolj nezadovoljni s svojimi plačami

Paylabova raziskava je ugotavljala še, kako zaposleni ocenjujejo svoj dohodek. Le petina zaposlenih v baltskih državah (Estonija, Litva in Latvija) ter četrtina v Srednji in Južni Evropi (Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška in Srbija) je prepričanih, da dobijo ustrezno nadomestilo za svoje delo. Zaposleni na Finskem so izrazili največje zadovoljstvo, saj je vsak drugi zaposleni svoj dohodek označil za razumen.

Nasprotno je vsak drugi zaposleni v baltskih državah in v Srednji Evropi svoj dohodek označil za neustrezen glede na delo, ki ga opravlja. Zaposleni v Sloveniji in Litvi so izrazili največje nezadovoljstvo s svojimi plačami.

Raziskava o zadovoljstvu s plačami je bila izvedena novembra in decembra lani z 41.321 anketiranci v desetih evropskih državah, tudi v Sloveniji.