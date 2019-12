Turško podjetje prepričano o pridobitvi posla za gradnjo druge cevi Karavank

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki turškega gradbinca Cengiz so dan pred pogajanji z Darsom za gradnjo druge cevi predora Karavanke izrazili pričakovanje, da bo pogodba podpisana v čim krajšem času. Predsednik podjetja Utku Gök je prepričan, da bo posel dobil Cengiz, saj ima "najboljše reference, znanje in ceno". Napovedal je tudi sodelovanje s slovenskimi podjetji.

Dars bo na torkova pogajanja povabil tri ponudnike, pri čemer je Cengiz oddal najnižjo ponudbo v vrednosti 99,6 milijona evrov. Na pogajanjih bosta sodelovala tudi konzorcij podjetij Kolektor CGP, Riko in turški Yapi Merkezi (121 milijonov evrov) ter konzorcij podjetij Implenia Avstrija, Implenia Švica in CGP Novo mesto (121,5 milijona evrov).

Pogajanja v štirih krogih

"Pogajanja bodo potekala v štirih krogih, pri čemer ima vsak od povabljenih ponudnikov možnost oziroma obvezo znižati ceno vsaj za en milijon v posameznem krogu, če želi nadaljevati v naslednjega," je postopek na današnji novinarski konferenci v Ljubljani opisal odvetnik Ivan Kranjec, ki sodeluje s turškim podjetjem.

Kot je dodal, je za Cengiz nerazumljivo, da se pogajanja ne bodo začela pri najnižji od ponujenih cen, prav tako ne razumejo zahteve, da mora tudi turško podjetje v vsakem naslednjem krogu pogajanj znižati ceno za en milijon, medtem ko drugim ponudnikom ponudbe ni treba niti izenačiti ali znižati cene, je dodal.

Foto: Klemen Korenjak

Predsednik Cengiza sicer o pridobitvi posla ne dvomi

"Mi imamo najboljše reference, najboljšo ceno in najboljše znanje. Prepričan sem, da nihče ne more doseči naše cene in da bomo dobili posel," je bil odločen predsednik podjetja Utku Gök. Ob tem je napovedal, da bo podjetje v vmesnem času iskalo slovenska podjetja za sodelovanje.

"Kar se tiče delovne sile, jo bomo v največji možni meri iskali v Sloveniji, če je ne bomo našli, jo bomo pripeljali iz Turčije. Glede na to, da so pri gradnji predorov zelo izkušeni, bomo te delali sami, preostala dela pa s slovenskimi partnerji," je pojasnil.

Foto: Klemen Korenjak

Gök je tudi izpostavil, da Cengiz s slovenskimi podjetji ne bo sodeloval prvič. Več o tem nameravajo povedati po torkovih pogajanjih. Na vprašanje, kdaj bi bila lahko gradnja druge cevi karavanškega predora končana, je odgovoril, da bi lahko z deli zaključili leto dni pred predvidenim rokom, ki je sicer leta 2025. "Naredili bomo vse, kar bo v naši moči, da dohitimo Avstrijce," je dodal.

Na novinarski konferenci je predsednik Cengiza izrazil tudi zanimanje za gradnjo drugega večjega infrastrukturnega projekta pri nas, in sicer železniške proge Divača-Koper. "Seveda smo kot vsaka velika in izkušena družba zainteresirani za drugi tir," je dejal in dodal, da se tudi pri tem poslu za sodelovanje že pogovarjajo s slovenskimi družbami, ni pa želel razkriti, s katerimi.