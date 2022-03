Cene plemenitih kovin so narasle zaradi ruske invazije na Ukrajino!

Oglasno sporočilo

Poleg zlata rastejo tudi cene surove nafte, srebra, paladija, platine in plina.

Cena surove nafte je samo v zadnjih petih dneh poskočila za več kot sedem odstotkov in presegla raven sto ameriških dolarjev, kar je nov osemletni maksimum. Proizvodnja nafte v Rusiji se bo verjetno zmanjšala zaradi morebitnih sankcij. Kanada je napovedala, da bo uvedla sankcije na uvoz ruske nafte, pritisk na ZDA in druge države, naj storijo isto, pa narašča.

Paladij je dosegel ceno, ki je ni zabeležil že več kot šest mesecev. Rusija je največja proizvajalka paladija na svetu in izvoz te plemenite kovine verjetno čakajo podobne težave kot surovo nafto. Za platino veljajo enaki dejavniki – Rusija je njegova druga največja proizvajalka na svetu, tudi cena platine je dosegla večmesečno najvišjo vrednost.

Zgodba se je šele začela in če ne bo mirovnega sporazuma, se bo vojna zaostrila, uvedene bodo dodatne sankcije, ki bodo še naprej dvigovale cene.

Viri: Marketwatch, Bloomberg

