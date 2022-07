Cene nepremičnin v Ljubljani spet podirajo rekorde

Prodajalci rabljenih stanovanj so za Bežigradom in v Moste-Polje iztržili rekordne vsote za svoje nepremičnine.

Prodajalci rabljenih stanovanj so za Bežigradom in v Moste-Polje iztržili rekordne vsote za svoje nepremičnine. Foto: Getty Images

Cene rabljenih stanovanj so se po treh mesecih "zatišja" junija v Ljubljani spet približale rekordnim vrednostim, a so v nekaterih predelih prestolnice rekordi tudi padli. V povprečju so kupci v Ljubljani za kvadratni meter rabljenega stanovanja odšteli 3.515 evrov, kar je le 100 evrov manj od rekordnih februarskih cen.

Čeprav cene nepremičnin na večini najrazvitejših trgov po svetu že nekaj mesecev vsaj stagnirajo, ponekod celo padajo, je v Ljubljani očitno prav nasprotno. "Obdobje rasti se končuje v večini zahodnih držav, v nekaterih imajo že kar precejšnje padce cen. V ZDA se cene obračajo navzdol, saj so se jim hipotekarne obresti od začetka leta podvojile. Tako so se nekateri preveč zadolženi lastniki nepremičnin že začeli seliti v cenejše nepremičnine, saj ne zmorejo več plačevati obrokov kredita," pravi nepremičninski agent Stane Petavs in poudarja, da so se v Evropi obresti šele začele zviševati, zato zadolževanje še ni tako drago.

"Med državami, kjer se nepremičninski trg najhitreje ohlaja, je Nemčija, kar je delno povezano tudi z velikim strahom Nemcev pred recesijo in pomanjkanjem plina. Zanimivo, da je najbolj padlo povpraševanje po luksuznih nepremičninah v največjih nemških mestih," pojasnjuje Petavs in dodaja, da so tudi v ZDA zdaj najbolj krhke cene luksuznih nepremičnin, ki so bile očitno kupljene z največ posojili, s čimer so toliko bolj občutljive na višje obresti.

Medtem na Južni strani Alp ...

Prve analize opravljenih poslov z rabljenimi stanovanji, ki so zabeležene v Evidenci trga nepremičnin, kažejo, da so junijske cene rabljenih stanovanj v Ljubljani dosegle druge najvišje ravni v zadnjih letih. Za več denarja so stanovanja lastnike menjala samo februarja letos. Novi lastniki so tako v povprečju za rabljeno stanovanje odšteli 3.515 evrov, najdražje so bile nepremičnine v centru prestolnice. Rekordno visoke vsote so za svoja stanovanja iztržili lastniki izza Bežigrada in iz Moste-Polje.

V nadaljevanju članka vam bomo predstavili najdražja stanovanja, katerih prodaje so bile vpisane v Evidenco trga nepremičnin junija letos, ter gibanje cen za kvadratni meter prodanih rabljenih in novozgrajenih stanovanj po posameznih katastrskih območjih v Ljubljani od januarja 2020 do junija 2022.

Zakaj samo Ljubljana?

V članku smo analizirali prodajo novih in rabljenih stanovanj zgolj v Ljubljani. Razlog za to se skriva predvsem v številu poslov, saj je nepremičninski trg najbolj dejaven prav v prestolnici. Za statistično analizo poslov in cen nepremičnin mora biti na voljo dovolj velik vzorec, da so podatki še vedno relevantni.

Junijski rekordi za najdražji kvadratni meter – 6.500 evrov za kvadratni meter

Najvišje cene za kvadratni meter skoraj vedno dosegajo majhna stanovanja, predvsem garsonjere in enosobna stanovanja. Tudi junija je rekord za najdražji kvadratni meter pripadel majhnemu stanovanju, kupec je za 25 kvadratnih metrov veliko nepremičnino na Pegamovi ulici 12 odštel 162.500 evrov oziroma 6.500 evrov za kvadratni meter. Na Vojkovi cesti 73 je neznana oseba kupila 28 kvadratnih metrov veliko rabljeno stanovanje za 5.535 evrov na kvadratni meter. Celotna kupnina je torej znašala 155 tisoč evrov.

Junijski rekordi za najdražja stanovanja – 850 tisoč evrov za 299 kvadratnih metrov

Rekord za najvišjo zabeležena transakcija z rabljenimi stanovanji je pripadel neznanemu kupcu, ki je za 299 kvadratnih metrov veliko nepremičnino na Gorkičevi ulici 7 odštel 850 tisoč evrov. Za 600 tisoč evrov oziroma slabe tri evrske tisočake za kvadratni meter je neznana oseba kupila 205 kvadratnih metrov veliko stanovanje na Hacquetovi ulici 8.

Bežigrad tako drag še ni bil

Najdražji del prestolnice ostaja center, vendar so si roke najbolj meli prodajalci stanovanj za Bežigradom in v Mostah-Polju. Oba dela Ljubljane sta namreč dosegla rekordne cene kvadratnega metra rabljenega stanovanja od januarja 2020.

Center – 3.690 evrov za kvadratni meter

Junija je bilo vpisanih vsaj 18 poslov z rabljenimi stanovanji v centru Ljubljane. Povprečna cena kvadratnega metra se je po treh mesecih minimalnih zdrsov spet dvignila na 3.690 evrov in se tako spet približala januarskih in februarskim rekordom.

Bežigrad – 3.667 evrov za kvadratni meter

Kot smo že omenili, kvadratni meter rabljenega stanovanja za Bežigradom še nikoli ni zamenjal lastnika po tako visoki ceni – v povprečju za 3.667 evrov. Junija so kupci prijavili vsaj 28 poslov, kar pomeni, da je šlo za enega izmed bolj aktivnih mesecev v zadnjega pol leta na bežigrajskem nepremičninskem trgu.

Moste-Polje – 3.523 evrov za kvadratni meter

Cena rabljenih stanovanj je poskočila tudi v Mostah-Polju, kjer so lastniki v vsaj 18 poslih odšteli rekordno visoke zneske. Za kvadratni meter so namreč v povprečju odšteli 3.523 evrov, kar je štiri evre več od prejšnjega rekorda.

Rudnik – 3.179 evrov za kvadratni meter

Rudnik je že tradicionalno najmanj aktiven del prestolnice z vidika poslov z nepremičninami. Tako kot aprila in maja so bili tudi junija opravljeni najverjetneje le trije posli. Podatek o povprečni ceni kvadratnega metra je zato bolj ali manj nerelevanten.

Vič-Trnovo – 3.277 evrov za kvadratni meter

Poceni so lastnike menjala stanovanja na področju Vič-Trnovo. Kupci so v povprečju za kvadratni meter odšteli 3.277 evrov. Tako poceni rabljena stanovanja v tem delu Ljubljane niso bila že od avgusta lani.