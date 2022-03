Cene nafte močno navzdol

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju močno znižale. Naftni trg je tako odgovoril na špekulacije, da bi lahko ZDA in druge industrializirane države ponovno sprostile nafto iz svojih strateških rezerv, pojasnjujejo analitiki.

Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena maja, se je do poldneva po singapurskem času pocenila za 6,96 dolarja na 100,86 dolarja za 159-litrski sod. Majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so šle navzdol za 5,56 dolarja na 107,89 dolarja.

Cena severnomorske nafte brent je sicer ta mesec dosegla 139 dolarjev za sod, kar je največ po letu 2008.

Trgovci z nafto so sicer tudi v pričakovanju četrtkovega zasedanja razširjene skupine izvoznic nafte Opec+, na katerem bo govora o kratkoročni politiki črpanja. 23 držav, med njimi Savdska Arabija in Rusija, naj bi se odločilo za nadaljevanje zmernega povečevanja črpanja.

Največja sprostitev naftnih rezerv v zgodovini ZDA

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna že nekaj mesecev razmišlja o sprostitvi do 180 milijonov sodčkov nafte iz strateških naftnih rezerv, kar je posledica prizadevanj Bele hiše za znižanje cen naftnih derivatov. To bi bilo že tretjič, da bi ZDA v zadnjih šestih mesecih uporabile svoje strateške rezerve, hkrati pa tudi največja sprostitev v skoraj 50-letni zgodovini strateških rezerv, poroča Reuters, ki se sklicuje na tri ameriške vire.

Dosedanje sproščanje naftnih rezerv doslej ni uspelo vplivati na rast cen, saj je svetovno povpraševanje skoraj doseglo ravni pred pandemijo, medtem ko so se pogoji na strani ponudbe po vsem svetu zaostrili. Cene nafte so namreč skokovito začele naraščati konec februarja z rusko agresijo na Ukrajino, na kar so ZDA in zahodne zaveznice odgovorile s sankcijami proti Rusiji, drugi največji izvoznici surove nafte na svetu.

Strateške naftne rezerve ZDA trenutno razpolagajo s 568,3 milijona sodčkov nafte, kar je najnižja vrednost od leta 2002.

Padla tudi cena zemeljskega plina

Cena za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo maja je na londonski borzi ICE danes padla že na 110 evrov za megavatno uro, kar je okoli 8,2 odstotka manj kot v sredo, medtem ko je bila okoli 9.45 na 117 evrih za megavatno uro.

Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan zaradi padca cen nafte večinoma začele z rastjo.