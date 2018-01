Cene ljubljanskih stanovanj so v dveh letih zrasle za četrtino #video

Cene rabljenih stanovanj v Ljubljani so se v zadnjih dveh letih zvišale za skoraj četrtino, cene novogradenj pa v zadnjem letu za skoraj desetino. Trenutno so cene dvakrat višje kot na primer v štajerski prestolnici.

Nepremičninski trg v prestolnici je v znamenju rekordov. Rabljena stanovanja so trenutno najbolj vroče blago, cene pa so že na predkrizni ravni. Od dva tisoč evrov je treba odšteti za kvadratni meter, v povprečju pa okoli 2.400 evrov. Cene novogradenj se začnejo pri treh tisočakih.

Trenutno so cene za sto odstotkov višje kot denimo v štajerski prestolnici, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

"Ponudba nepremičnin v Ljubljani je slaba, povpraševanje pa visoko. Zato lahko marsikaterega potencialnega kupca boli glava," je uvodoma pojasnil nepremičninski agent Alen Komić iz podjetja ABC nepremičnine. Dodaja, da v Ljubljani trenutno primanjkuje nekaj tisoč stanovanj.

"Glede na povprečje cen v letu 2015 so bile cene rabljenih stanovanj v prestolnici za dobrih 23 odstotkov višje kot takrat," je povedal Branko Pavlin iz statističnega urada.

Pred tremi leti za kvadratni meter manj kot dva tisočaka

Cene rabljenih stanovanj so se torej v zadnjih dveh letih zvišale za skoraj četrtino, novogradnje v zadnjem letu za skoraj desetino. Za primerjavo: ob koncu leta 2014, ko je bilo doseženo cenovno dno, je kvadratni meter stanovanja v povprečju stal 1.970 evrov.

Da cene nepremičnin v prestolnici še kar naraščajo, je pritrdila tudi Tjaša Rant iz nepremičninske agencije Ljubljana nepremičnine. "Do kdaj in koliko časa še, pravzaprav nihče zagotovo ne ve," je povedala Rantova. Glede na trende še najmanj pol leta, napovedujejo nepremičninarji.

Novi projekti vnaprej razprodani

Kljub višanju cen prodaja rabljenih stanovanj raste, saj novih ni veliko. Projekti, ki šele prihajajo na trg, pa so skoraj razprodani. "Gradijo se Tribuna v središču mesta, pri Ježici, tržnica Moste, na Šmartinski cesti pri Fursu, prav tako pri Trnovskih vratih in na Roški cesti," je navedla Rantova.

Na nekaj elitnih lokacijah, kot so Šumi, Belvi in Prule, naj bi cene dosegale od pet do šest tisoč evrov po kvadratnem metru, je napovedala Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus.

Kupcem svetujejo, da je treba trg nenehno spremljati in se, ko se ponudi dobra priložnost, hitro odločiti. Za dobra stanovanja se bo hitro našlo več kupcev in zmagal bo seveda tisti, ki bo prvi ponudil več, je sklenila Levstekova.