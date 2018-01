Kaj lahko na nepremičninskem trgu pričakujemo v tem letu?

Po dolgotrajnem mrtvilu na slovenskem trgu nepremičnin, ko so prodajalci obupavali nad nizkimi prodajnimi cenami in šibkim povpraševanjem, kupci pa čakali na dodatno znižanje cen, je bilo stanje v zadnjih dveh letih obrnjeno na glavo.

Stanovanjske nepremičnine se znova prodajajo kot vroče žemljice, še posebej novogradnje. A ker se v zadnjem desetletju v prestolnici zaradi številnih nasedlih gradbenih projektov ni gradilo, novih nepremičnin ni na voljo.

Investitorji stanovanja pogosto prodajo, še preden zasadijo prvo lopato. Cene v povprečju še niso dohitele tistih iz zlatih časov slovenskega gradbeništva, se jim pa vztrajno približujejo. Število nakupov in prodaj nepremičnin je letos doseglo rekordno vrednost.

Povpraševanje v Ljubljani presega ponudbo

Da je bilo preteklo leto izjemno živahno, potrjujejo tudi nepremičninski posredniki. "Povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah je v Ljubljani bistveno preseglo ponudbo," pojasnjujejo v nepremičninski agenciji RE/MAX. Največ povpraševanja so zaznavali po manjših stanovanjih, še vedno pa za nekaj kupcev iščejo dobra štiri- ali petsobna stanovanja.

"Kupci dajejo prednost novogradnjam, katerih ponudba je trenutno zelo omejena oziroma so večji projekti prodani že na začetku gradnje. Zato se v tem času zelo dobro prodajajo tudi rabljena stanovanja," opažajo v agenciji RE/MAX.

Velike spremembe v prihodnje

Podoben trend v zadnjih dveh letih opažajo tudi v nepremičninski agenciji Ljubljana nepremičnine.

Zunaj ožjega ljubljanskega središča nepremičninar Predrag Todić napoveduje cene od 2.800 do 3.000 evrov za kvadratni meter. Foto: Bojan Puhek "Letos je bila prodaja podobna kot leto prej, razlika je le v višjih cenah. Te so v povprečju zrasle za okoli deset odstotkov, odvisno od lokacije in kakovosti stanovanj. Najbolj so se podražila stanovanja v središču Ljubljane, ker je njihovo število omejeno, turistov za njihov najem pa vse več," opisuje direktor podjetja Predrag Todić, ki velike spremembe pričakuje v drugi polovici prihodnjega leta, ko bo na trg prišla večja ponudba novogradenj. Ker še nimajo izdanega gradbenega dovoljenja in splošnih pogojev, jih še ne prodajajo.

Njihove cene bodo v središču Ljubljane znašale od 3.500 evrov navzgor, v Šumiju od pet do šest tisočakov za kvadratni meter. Zunaj ožjega mestnega središča Todić napoveduje cene od 2.800 do 3.000 evrov.

Tako domači kot tuji investitorji iščejo nove priložnosti

Prebudili so se tudi investitorji, ki priložnost zaslužka vidijo v gradnji in prodaji večstanovanjskih nepremičnin. "Pojavili so se manjši investitorji, ki gradijo enostanovanjske ali dvostanovanjske hiše ter vila bloke. Je kar nekaj povpraševanja tako domačih kot tujih investitorjev, ki iščejo večja zemljišča za gradnjo večjih stanovanjskih objektov. Ocenjujemo, da bosta prihodnji dve leti gradbeno zelo intenzivni, trgu pa se tako obeta nova ponudba stanovanjskih nepremičnin," pravijo v RE/MAX.

Foto: Bojan Puhek Tako so pred kratkim tujemu investitorju prodali večje zemljišče pod Golovcem, kjer načrtuje gradnjo večstanovanjskega objekta. Okoli 50 stanovanj bo cenovno dostopnih tudi povprečnemu kupcu, zatrjujejo.

Primanjkuje tudi dobrih zemljišč

Prav tako opažajo povečano povpraševanje individualnih kupcev po zemljiščih za gradnjo individualnih hiš v Ljubljani in okolici, ki jih tudi primanjkuje. Zaradi tega se nakup rabljenih hiš in gradnja novih širi iz mestnih središč. V okolici Ljubljane so tako zanimiva naselja v Domžalah, Grosuplju, na Brezovici, Dobrovi, ki imajo hitro cestno povezavo do prestolnice.

V RE/MAX ocenjujejo, da bodo cene stanovanjskih nepremičnin v prihodnjih mesecih še nekoliko naraščale. Ponudba je namreč zelo omejena, povpraševanje pa zaradi ugodnega financiranja veliko.

Idealna priložnost za prodajo rabljenih stanovanj

Todić meni, da je prodaja rabljenih stanovanj v tem trenutku odlična priložnost, saj novih nepremičnin ni na voljo. "Ko se bo število novogradenj povečalo, bo priložnost zamujena. Kupci novih stanovanj bodo namreč istočasno prodajali svoja stara stanovanja in na trgu bo znova večja ponudba," sklene.