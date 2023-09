Brezupno iščeta natakarja, zdaj mu ponujata 11 tisoč evrov plače

"11 tisoč evrov. Od zdaj naprej!" sta v zaposlitvenem oglasu zapisala Philipp in Christine von Stumm, lastnika večjega turističnega nastanitvenega kompleksa z restavracijo v kraju Soderstorf, kjer prirejata dogodke, kot so seminarji in poročna slavja. Lastnik je za nemške medije dejal, da bi zaradi velikega povpraševanja po njihovih zmogljivostih lahko gostil 50 porok letno, a mu jih zaradi pomanjkanja kadra uspe realizirati le od 10 do 15 letno, poroča spletni portal Fenix Magazine.

Omenjeni primer po navedbah portala ni osamljen. Nemški zavod za zaposlovanje je junija objavil več kot 33 tisoč prostih delovnih mest v gostinstvu. V nemškem združenju hotelirjev in restavracij Dehoga ocenjujejo, da primanjkuje vsaj dvakrat toliko kvalificiranih delavcev: kuharjev, kuhinjskih pomočnikov, natakarjev in drugega strežnega osebja. Gostinci so zaradi kadrovske stiske prisiljeni krčiti ponudbo hrane in skrajševati odpiralne čase.

Nemški gostinci presegli predkoronsko raven

Gostinstvo in hotelirstvo je bilo v času pandemije covid-19 med najbolj prizadetimi panogami. Z normalizacijo javnega življenja se gostje vračajo, v Nemčiji pa bi zaradi povečanega povpraševanja potrebovali več deset tisoč gostinskih delavcev. Da je gostinska panoga v vzponu, je nedavno poročal tudi münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. Vsaj v velikih mestih, kot so München, Berlin, Hamburg, Stuttgart in Dresden, je prodaja zdaj bistveno boljša kot leta 2019.

V Berlinu je na primer prodaja po navedbah nemških medijev okoli 60 odstotkov večja kot pred pandemijo. V drugih mestih je rast med 25 in 35 odstotki. Toda tudi zaslužki so se v povprečju povečali po vsej državi, tudi zunaj večjih urbanih središč.

Ekonomisti pojasnjujejo, da so gostinci uspešno prenesli del višjih stroškov zaposlenih, hrane in energije v storitev, ne da bi pri tem izgubili svoje goste.

Gostinstvo ni več atraktiven poklic

Čeprav je panoga v vzponu, premajhno število delavcev želi opravljati to delo. Še več, številni zapuščajo poklic, saj se dolgoročno ne vidijo več v gostinstvu.

Lansko poletje je tako v enem izmed nemških hotelov celotna ekipa kuharjev v enem tednu dala odpoved, še poroča Fenix Magazin.