Boško Šrot mora plačati večdesetmilijonsko odškodnino

Po naših informacijah je pivovarska družba, ki danes posluje pod imenom Pivovarna Laško Union, po osmih letih pravdanja dokončno zmagala v odškodninski tožbi, ki jo je vložila proti svojemu nekdanjemu predsedniku uprave.

Na podlagi dobljene tožbe je na okrajno sodišče v Celju tudi že vložila predlog za izvršbo zoper Boška Šrota in družinsko podjetje Atka-Prima, s katero jima bo poskušala odvzeti vse njuno premoženje.

Izčrpaval družbo in financiral menedžerski prevzem

Kot je znano, je laška pivovarna, ki je od leta 2015 v lasti nizozemskega Heinekena, že leta 2011 proti Bošku Šrotu vložila tožbeni zahtevek v višini nekaj več kot 13,3 milijona evrov.

Za toliko naj bi Šrot s škodljivimi posli oškodoval družbo, ko je bil predsednik njene uprave. Za financiranje pozneje propadlega menedžerskega prevzema si je namreč iz pivovarske skupine izposojal denar in ga preusmerjal na svoja podjetja.

Foto: STA Da je Šrot odškodninsko odgovoren za svoja ravnanja, je že v začetku leta 2016 potrdilo okrožno sodišče v Celju. Obramba se je na sodbo pritoževala, vendar ni bila uspešna. Nazadnje se je Šrot obrnil na vrhovno sodišče, kjer pa so zahtevo za revizijo zavrnili.

Zaradi izčrpavanja in spornih posojil, ki so jih na njegov ukaz morali posoditi njegovemu Centru Naložbe in Infondu Holdingu, so tožbe proti Šrotu vlagale tudi druge, zdaj že nekdanje članice pivovarske skupine - družbe Radenska, Fructal in Delo.

V družbi Pivovarna Laško Union včeraj odškodninske tožbe niso želeli komentirati.

Za tožbe porabili na milijone evrov

Toda Pivovarna Laško Union in njene nekdanje odvisne družbe po vsej verjetnosti ne bodo videle dosojene odškodnine.

Družina Šrot, ki je imela poleg lastniškega deleža v pivovarni v lasti tudi večje premoženje, je namreč že dolgo pred tem poskrbela zanj in ga zaščitila pred morebitnim zasegom.

Tako je že zdaj jasno, da premoženje, ki bi ga lahko zasegli Bošku Šrotu in podjetju Atka-Prima, ne bo zadoščalo niti za pokritje stroškov sodnih postopkov. Za sodne takse, izvedenska mnenja in odvetnike je namreč pivovarna porabila že več kot tri milijone evrov.

Foto: Posnetek zaslona

Boško Šrot je že leta 2010 svoj 50-odstotni delež v podjetju Atka-Prima, prek katerega je obvladoval Pivovarno Laško, prenesel na soprogo Anico Aužner Šrot. To je bilo v času, ko je že zapustil pivovarno, proti njemu pa je bila vložena obtožnica v zadevi Bavčar-Šrot.

Podjetje bo zaradi 51-milijonske izvršbe končalo v stečaju. Koliko premoženja mu je ostalo, bo odkrival stečajni upravitelj. Še konec leta 2017 je imelo okoli 1,2 milijona evrov sredstev, večinoma je šlo za terjatve do neimenovanih oseb.

Pred upniki rešili medijsko hišo

Manj kot mesec dni pred začetkom izterjave je družina Šrot pred upniki rešila tudi regionalno medijsko hišo NT&RC, ki izdaja časopis Novi tednik in Radio Celje. Od leta 2015 je njena direktorica Anica Aužner Šrot.

V družbi, ki na leto ustvari okoli 1,5 milijona evrov prometa, ima več kot 75-odstotni delež, s čimer lahko preglasuje vse druge lastnike. Toda njen primat je bil ogrožen. Okoli 30 odstotkov lastništva je v rokah Atke-Prime in bi zaradi izgubljene tožbe končalo na dražbi.

Zakonca Šrot leta 2009, ko je bil Boško Šrot še predsednik uprave Pivovarne Laško. Foto: Mediaspeed Toda družina Šrot je zanj že našla kupca. V začetku decembra je hipoteko na njem vpisalo podjetje Dolenjski list, manjši delež pa je v teh dneh prešel v last Radia Tednik Ptuj. Obe podjetji sodita v krog medijskega mogotca Martina Odlazka, ki se v zadnjih letih močno krepi tako na časopisnem kot radijskem trgu.

Večinsko lastništvo družine Šrot v NT&RC sicer izvira še iz časov, ko je regionalno medijsko hišo obvladoval zdaj že pokojni Srečko Šrot, brat Boška Šrota.

Stanovanjske hiše jim ni uspelo rešiti

Pred organi pregona so poskušali rešiti tudi družinsko hišo v Laškem.

Boško Šrot in Anica Aužner Šrot sta si delila lastništvo nad nepremičnino, katere vrednost Geodetska uprava (Gurs) ocenjuje na okoli 120 tisoč evrov. Nato pa se je Boško Šrot julija 2009 odločil, da svoj delež z darilno pogodbo prenese na soprogo.

V istem dnevu je Anica Aužner Šrot s podjetjem Atka-Prima sklenila kupoprodajno pogodbo in večji paket delnic pivovarne prenesla na svoje ime. Takoj naslednji dan pa je Boško Šrot odstopil s položaja predsednika uprave Pivovarne Laško.

V ozadju družinska hiša Šrotovih v Laškem

Ob tem velja opozoriti, da je bil Boško Šrot tedaj že v predkazenskem postopku, kriminalisti pa so že izvajali prikrite preiskovalne ukrepe nad njim. Tožilstvo je zato že takrat želelo na nepremičninah vpisati začasno zavarovanje, vendar ga je sodišče zavrnilo.

To je šele leta 2012 uspelo družbam iz skupine Pivovarna Laško, ki imajo še danes na hiši v naselju Jagoče vpisano prepoved obremenitve in prodaje.