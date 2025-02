Laško ponosno slavi tretje stoletje

Viki Grošelj je poskrbel, da so vsi naenkrat dvignili mlaj v čast Zlatorogu. Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

Mineva 200 let, odkar je leta 1825 Franz Geyer postavil prvo pivovarno v Laškem, kjer je varil kameno pivo in tako postal pionir pivovarstva pri nas. Od ustanovitve majhne obrtne pivovarne do današnjega milijona pretočenih hektolitrov letno se je zgodilo veliko. Kljub številnim izzivom v preteklosti pa še danes velja, da so v vsakem požirku Laškega piva ujeta desetletja izkušenj, truda in ponosa.

Zlatorog danes predstavlja simbol slovenstva. "Eno Laško, prosim," je besedna zveza, ki se jo naučijo izgovoriti tudi mnogi turisti ob obisku naše države. V Laškem verjamejo, da je bistvo pivovarstva deliti radost, se združevati in praznovati skupaj. "Če drugi praznujejo z nami, je pivovarstvo doseglo svoj namen," pravijo v Laškem – in zato želijo svojo 200-letnico praznovati skupaj z vso Slovenijo.

V čast Zlatorogu bodo postavljali mlaje in se vrteli ob glasbi

Postavljanje mlaja je tradicionalni slovenski običaj že od 19. stoletja naprej in simbolizira rast, rodovitnost, povezavo med zemljo in nebom, pogled v preteklost in upanje za prihodnost. In ravno to je sporočilo, ki ga želi Laško predati, ko hrabro vstopa v tretje stoletje obstoja. Zato so se odločili, da svojo veliko obletnico proslavijo z mlaji. Enega od njih lahko zagledate pred pivovarno v Laškem, kjer se odločno dviga proti nebu in od tam ponosno gleda na pretekle dosežke laških pivovarjev ter na vse tiste, ki še prihajajo.

Jernej Damjan in Matjaž Jelen sta odlično sodelovala in zbijala šale. Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

Pri postavljanju enega od mlajev, tistega, ki je zrasel v prekrasni dolini Vrata, so se jim pridružili znani Slovenci. Oko kamere je ujelo nekdanja smučarska skakalca Jerneja Damjana in Francija Petka, deskarja Roka Marguča, glasbenika Matjaža Jelena in Dejana Dogaja, nogometaša Marca Tavaresa, alpinista Andreja in Marijo Štremfelj ter legendarnega Vikija Grošlja, kako s skupnimi močmi dvignejo mlaj v čast Zlatorogu.

Marcos Tavares ne obvlada le nogometne žoge, ampak tudi gozdarska dela. Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

Leto 2025 je torej leto mlajev. Naj zrastejo čim višje, kjerkoli bo mogoče! V Laškem pozivajo vse Slovence, da še sami postavijo mlaj, ki slavi Zlatorogov 200. rojstni dan, in s tem postanejo del vseslovenskega gibanja, ki praznuje začetke slovenskega pivovarstva. S tem se poklanjamo tudi tradiciji, strasti in predanosti, ki se skriva v vsaki kaplji piva iz Laškega.

Legendarna alpinistična zakonca Štremfelj v njunem naravnem habitatu: kraljestvu Zlatoroga. Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

Slavili pa ne bomo le s postavljanjem mlajev, ampak tudi z glasbo. Na radijskih valovih se že predvaja nova rok uspešnica, ki so jo ustvarili posebej za Zlatorogovo okroglo obletnico ter jo izvajata nadarjena Maja Keuc in Tokac iz skupine Dan D. V ritmih popularne glasbe bomo zaplesali tudi na festivalu Pivo in cvetje med 11. in 13. julijem, nove vrhove pa bomo osvajali na dogodkih Gremo v hribe, ki so prav tako glasbeno obarvani. Seveda, kot se za 200-letnico piva Laško spodobi, nikjer ne bo manjkal niti legendarni mlaj.

Ko je ekipa postavila mlaj, jih je s svojim obiskom nagradil tudi laški pivovar – seveda v družbi sodčka piva Laško. Foto: PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

Laško Zlatorog – mistični gams, ne kozorog Morda ste se že vprašali, katera "koza" krasi Laško Zlatorog – gams ali kozorog? Najočitnejša razlika med njima je v dolžini rogov: gams ima krajše, kozorog daljše. Po ljudskem izročilu pripovedke o belih vilah in belih kozah, ki jih varuje Zlatorog, je Laško Zlatorog prevzel rogove gamsa, ki so postali zlati. Tako je Laško za svoj simbol izbral prav gamsa z zlatimi rogovi, ki mu pravimo Laško Zlatorog.

