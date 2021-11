Bo tajni načrt Roberta Goloba danes dokončno padel v vodo?

Šlo je za skrivnost, o kateri do prejšnjega tedna niso vedeli ničesar niti nadzorniki niti uprava krovne družbe Gen Energija, pa tudi ne Slovenski državni holding, je poročal Planet TV.

"To je zame malo presenečenje, to vprašanje, in ga prvič slišim. Ne more prodati 75 odstotkov, zato ker imamo predkupno pravico. Mi imamo tam že 25-odstotni delež in s tem predkupno pravico deleža, ki ga ima Elektro Ljubljana. Zato se to ne more zgoditi," je informacije komentiral generalni direktor Gen Energija Martin Novšak.

Kakšna je lastniška hobotnica skupine GEN

Skupina GEN je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. GEN energija je krovna družba v skupini GEN in je v 100-odstotni lasti države.



Družba GEN-I je v lasti dveh družbenikov: GEN energije in GEN-EL naložb. Družbenika imata oba 50-odstotno lastništvo.



Lastniki družbe GEN-EL naložbe pa so GEN Energija (25 odstotkov), Gen-I (50 odstotkov) in Elektro Ljubljana (25 odstotkov), katerega predsednik uprave Andrej Ribič je bil prejšnji teden razrešen s položaja.

Preizkušanje trga

Tudi poizvedovanje v septembra imenovanem novem nadzornem svetu Elektra Ljubljane je naletelo na priznanje, da o tem niso vedeli ničesar. Šele, ko so pregledovali stare posle, so po naključju izvedeli za namero prodaje, je razložil predsednik nadzornega sveta Elektro Ljubljana Božidar Godnjavec. "Po mojem mnenju to ni normalno. Za vsak posel, še posebej, če je toliko vreden, bi bilo pravilno, da je z njim seznanjen nadzorni svet. Po poslovniku mora biti seznanjen. Ampak njihovo stališče, stališče uprave, je drugačno. Njihov argument je bil, da so menili, da ni potrebe po seznanitvi, da je šlo samo za testiranje trga," je povedal Godnjavec.

Slabega pol milijona evrov nagrade

Da ni šlo samo za preverjanje trga, potrjuje tudi že avgusta sklenjena svetovalna pogodba s KPMG, v kateri jim obljubljajo najmanj 420 tisoč evrov nagrade ob uspešno izvedeni transakciji. Ali pa dejstvo, da so v to pogodbo sami zapisali, da so že identificirali dva morebitna vlagatelja, s katerima sta prodajalca že bila v stiku, v tem primeru pa bi bila nagrada vsaj 300 tisočakov.

Tudi na ministrstvu ne vedo ničesar

Podatke pa so očitno skrivali tudi pred upravljavcem državnega premoženja Slovenskim državnim holdingom (SDH), od koder so pojasnili, da niso bili obveščeni o sklenjenem dogovoru o sodelovanju v postopku skupne prodaje 75 odstotkov poslovnih deležev v družbi GEN-EL in tudi ne o sklenitvi pogodbe za svetovanje pri prodaji.

Tudi na ministrstvu za infrastrukturo so dejali, da o prodaji ne vedo ničesar. "Verjetno bi bilo normalno, da bi se vsaj o neki nameri lastnika oziroma vsaj resorno ministrstvo malo bolj intenzivno obveščalo," je dejal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok.

Si je Golob izbral kupca po lastni izbiri?

"Vse to kaže na neke, ne vem, skrivalnice. Da bi poslovne deleže, za katere imaš nakupno opcijo z drugim partnerjem, v tem primeru GEN Energijo, predhodno oziroma predčasno prodajalo, nakazuje na to, da imaš skrite ali pa slabe namene. Tega si ne morem razložiti drugače," meni Košorok. Nekateri se ob tem tudi sprašujejo, ali si je Golob izbral kupca po lastni izbiri, da se trajno obdrži na direktorskem stolčku.

Golob: Nič ne delamo na skrivaj

"Iskanje potencialnih zainteresiranih investitorjev v poslovne deleže družbe GEN-I v družbi GEN-EL naložbe d. o. o. (v nadaljevanju GEN-EL) se ne izvaja tajno, temveč sledi strateškemu cilju po zagotovitvi trajno stabilne in uravnotežene lastniške strukture družbe GEN-EL. Prodaja naložbe GEN-I v deleže GEN-EL je vključena v Poslovni načrt skupine GEN-I za leto 2021, ki ga je potrdila skupščina GEN-I, kot tudi nadzorni svet največjega lastnika GEN energije," so se na poročanje Planet TV odzvali v Gen-I in dodali še:

"S tem postopkom, ki je stekel že septembra 2020, smo večkrat ustno in pisno seznanili tudi upravo SDH kot tudi preostale deležnike. Tudi v Poslovnem načrtu za leto 2022, ki smo ga posredovali upravi GEN energije in SDH v začetku septembra 2021, je dezinvesticija te naložbe jasno in natančno opredeljena. Po našem vedenju uprava SDH na to temo ni imela nobenih zadržkov niti vprašanj."

"Nič ne delamo na skrivaj, o zbiranju interesa za nakup četrtine GEN-I so bili nadzorniki in SDH večkrat obveščeni," pa je za Finance dejal Golob.