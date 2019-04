Bo račun za reševanje mariborske tovarne spet poravnavala država?

Potem ko je konec preteklega leta propadel še en postopek iskanja novega strateškega lastnika za MLM, ki bi zagotovil dolgoročno preživetje nekdanjega industrijskega velikana, je njegova usoda spet pod velikim vprašajem.

V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), bolj znani pod imenom slaba banka, so računali, da bi s prodajo povrnili ogromni vložek, ki so ga skupaj z državo porabili za reševanje družbe in ohranitev delovnih mest. Toda načrt se ni izšel. Zdaj za družbo preigravajo različne možnosti.

Po nekaterih informacijah naj bi želeli MLM prenesti na Talum, ki je mnogo večji in ima potrebna finančna sredstva. Lastnik Taluma je državni Eles, kar pomeni, da bi MLM znova morala reševati država.

Če za mariborsko tovarno v kratkem ne bodo našli ustrezne rešitve, namreč ni izključeno njeno zaprtje oziroma stečaj. Pred najbolj črnim scenarijem jo za zdaj rešujejo naročila, kar pa se lahko ob morebitnem poslabšanju gospodarskih razmer razmeroma hitro spremeni.

Konec leta za četrtino slabše od načrtov

Za zdaj je jasno le, da je MLM lani dosegla enega najslabših rezultatov v zgodovini.

Že tretje leto zapored je ustvarila manj kot 40 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kljub racionalizaciji stroškov poslovanja in (novim) odpisom dolgov do dobaviteljev pa je imela okoli 1,4 milijona evrov čiste izgube.

To je dosti manj od pričakovanj. V načrtu finančnega prestrukturiranja, ki ga je potrdila DUTB, so predvideli deset odstotkov višje prihodke in za le nekaj sto tisoč evrov izgube. Tudi denarni tok iz poslovanja (EBITDA) je dosegel tretjino načrtovanega.

Foto: STA V zadnjem četrtletju je bilo stanje alarmantno, saj so načrte zgrešili za kar 22 odstotkov. Na avtomobilskem trgu se namreč srečujejo z nestabilnostjo, kar je posledica zaostrenih emisijskih predpisov, upada prodaje zaradi afere Dieselgate in odhoda Velike Britanije iz EU.

Kot kaže, v MLM ne bodo imeli dovolj denarja niti za pravočasno poplačilo obveznosti do države. Septembra letos bi ji morali nakazati 764 tisoč evrov, vendar so ministrstvo za finance že zaprosili za obročno plačilo tega zneska do leta 2024. To naj bi namreč pisalo tudi v programu prestrukturiranja, ki ga je odobrila Evropska komisija.

Na ministrstvu za finance so imeli do tega pomisleke. Zahtevali so boljšo kakovost zavarovanja, in sicer hipoteko na premoženju v Sloveniji. Sprejeli bi tudi bančno garancijo ali poroštvo pravne osebe v boljšem finančnem stanju. Na koncu so predlagali, naj MLM zagotovi vpis na nepremičninah MLM, na katerih je že vpisana DUTB.

Dobavitelji prejeli obljubljeni denar

Ena redkih svetlih točk za MLM v preteklem letu je bilo pravočasno poplačilo odprtih obveznosti do dobaviteljev, ki so jih pred tem že dvakrat odpisovali.

Peščica upnikov, med katerimi je največja DUTB, je namreč lani spomladi sprejela načrt finančnega prestrukturiranja, s katerim so odpisali visokih 90 odstotkov obveznosti do več kot 800 različnih slovenskih in tujih dobaviteljev ter drugih upnikov. Vsega skupaj so obveznosti MLM zmanjšali za najmanj 12 milijonov evrov.

Foto: STA Do konca leta so morali poplačati za milijon evrov obveznosti, kar so tudi naredili. S tem se je uradno končala prisilna poravnava, že druga v zadnjih letih. Vodstvu MLM pa sodišču (in posledično tudi javnosti) ne bo več treba poročati o svojem poslovanju.

V začetku letošnjega leta so se med dobavitelji pojavile tudi informacije, da v MLM načrtujejo nove odpise obveznosti oziroma se z nekaterimi večjimi upniki pogovarjajo o tem, da bi ti znova pomagali pri reševanju MLM. Te informacije so v družbi zanikali.

Daleč največji upnik MLM je sicer DUTB, ki je prevzela posojila podržavljenih bank. Poleg tega jamči za 3,5 milijona evrov vredno garancijsko linijo.

Letos rast in dobiček, razen če ...

Davor Šenija, ki je lanskega septembra prevzel vodenje MLM, je za letos nasprotno optimističen. V mariborski livarni veliko stavijo na posel z uglednim avtomobilskim proizvajalcem, za katerega bodo dobavljali izdelke z višjo dodano vrednostjo.

Glede na projekt, ki se je začel januarja, in druga do zdaj prejeta naročila pričakujejo okoli desetodstotno rast prodaje. Nadaljevali bodo tudi optimizacijo procesov in racionalizacijo poslovanja, do konca leta pa upajo na vsaj minimalni dobiček.

Toda v isti sapi Šenija poudarja, da projekcije držijo le, če se vmes "ne zgodi kaj hujšega na globalnem trgu v smislu napovedi ohlajanja avtomobilske industrije". V tem trenutku tega še ne čutijo, a morda se v drugi polovici leta zgodi določen padec naročil.

Protestni shod delavcev Mariborske livarne Maribor (MLM) leta 2013, s katerim so želeli opozoriti na slabe gospodarske razmere v Mariboru. Foto: STA Morebitna recesija in drastični upad prodaje vozil, primerljiv s tistim po letu 2008, bi jih še toliko bolj prizadela. Zadnja leta delajo praktično le še za avtomobilsko industrijo, saj neposredna naročila za to panogo dosegajo že 73 odstotkov njihove prodaje.

Tudi v DUTB pričakujejo, da bodo povečanemu obsegu poslovanja v začetku leta sledili poslovni rezultati. Dodali so, da redno spremljajo poslovanje in sproti ukrepajo v skladu s pristojnostmi, ki jih imajo kot lastniki družbe. Ocenjujejo, da je finančno prestrukturiranje družbe končano, ukrepi poslovnega prestrukturiranja pa so še vedno v teku.