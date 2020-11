Bo cepljenje proti covid-19 pogoj za vkrcanje na letalo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potniki, ki bodo z avstralskim letalskim prevoznikom Qantas želeli leteti na mednarodnih letih, bodo morali v prihodnosti najverjetneje dokazati, da so bili cepljeni proti covid-19. Prvi mož Qantasa napoveduje, da bodo podobne zahteve uvedli tudi drugi prevozniki, dokazilo o cepljenju proti koronavirusni bolezni pa bo najverjetneje postalo nova resničnost v mednarodnem letalskem prometu.

Glavni izvršni direktor Qantasa Alan Joyce je v intervjuju za avstralsko informativno oddajo Nine Network dejal, da intenzivno razmišljajo o spremenjenih pogojih letenja. Potniki na njihovih mednarodnih letih, ki vstopajo in izstopajo iz Avstralije, bi morali obvezno pokazati potrdilo o cepljenju proti covid-19. V nasprotnem primeru se ne bi mogli vkrcati na njihova letala. Prav tako je mnenja, da bi se morala vsem potnikom, ki pristanejo v Avstraliji, odrediti obvezna 14-dnevna karantena.

Dodal je, da pa potrdilo o cepljenju morda ne bo nujno za potnike na njihovih notranjih letih.

Novi pogoji morda že v začetku prihodnjega leta

Takšno prakso bi seveda lahko uvedli, ko bi bilo na trgu na voljo dovolj cepiva. Razvoj ta trenutek najbolj pričakovanega cepiva je sicer v zaključku. V zadnji fazi kličnih testiranj je 11 cepiv, odobritev pa bi lahko dobili konec letošnjega oziroma v začetku prihodnjega leta.

Šef Qantasa je še napovedal, da bodo pogovori o obveznem cepljenju potnikov zagotovo postali pogosta tema pogovorov s kolegi iz drugih letalskih družb po vsem svetu. Prepričan je, da bodo podobne zahteve uvedli tudi drugi prevozniki, dokazilo o cepljenju proti koronavirusni bolezni pa bo verjetno postalo nova resničnost v mednarodnem letalskem prometu.

V 25-milijonski Avstraliji so doslej potrdili skupno 27.800 okužb z novim koronavirusom, kar je veliko manj na prebivalca kot v drugih razvitih državah. Epidemijo so imeli uspešno pod nadzorom s koronskimi ukrepi ter z doslednim testiranjem in sledenjem okužb, umrlo pa je okoli 900 oseb.

Na kocki je obstoj letalske industrije

Letalski prevozniki bodo sicer letos zaradi koronske krize zabeležili 60 odstotkov manj prihodkov od prodaje, so izračunali v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov (IATA). Opozorili so, da covid-19 ogroža obstoj letalske industrije, letošnje leto pa se bo v zgodovino najverjetneje zapisalo kot najslabše. Slabe so tudi napovedi za prihodnje leto.

Qantas je tako v minulem poslovnem letu, ki ga je že močno zaznamovala koronska kriza, ustvaril 2,7 milijarde avstralskih dolarjev (okoli 1,6 milijarde evrov) čiste izgube. V družbi so obdobje ocenili kot najzahtevnejšo v 100-letni zgodovini, ob tem pa potrdili ukinitev šest tisoč delovnih mest.