Bitcoin narašča: ali se je ta kriptovaluta prebudila iz sanj?

Leto 2022 je bilo težko za bitcoin. Recesija in kriza zaupanja v kriptovalute sta prisili trgovce v prodajo bitcoina in vlaganje v stabilnejša sredstva. Lani je bitcoin padel za 57,53 odstotka. Propad FTX, ene največjih platform za trgovanje s kriptovalutami, in aretacija izvršnega direktorja tega podjetja sta vplivala na nekatere analitike, ki so napovedali konec bitcoina.

Vendar pa analitiki, ki napovedujejo padec bitcoina, nimajo dolgega spomina, saj je bitcoin tovrstno krizo enkrat že prebrodil. Leta 2014 je bil Mt. Gox največja platforma za trgovanje s kriptovalutami, ki je obdelovala 70 odstotkov vseh transakcij bitcoina. Konec februarja 2014 je Gox zaradi obtožb goljufije vložil zahtevo za stečaj. To bitcoinu ni preprečilo okrevanja.

Od najnižje vrednosti, ki jo je dosegel novembra 2022, je bitcoin poskočil za 19,51 odstotka.

Fortrade je za vse, ki se želite naučiti trgovati s ceno bitcoina (t. i. CFD) ali za tiste, ki si preprosto želite razširiti znanje, pripravil brezplačno e-knjigo "Kako trgovati s ceno Bitcoina". Knjiga je primerna za vse stopnje znanja in si jo lahko prenesete prek spodnje povezave.

Pozitiven signal za bitcoin je bila novica, objavljena 11. januarja, ko je Binance, največja platforma za trgovanje s kriptovalutami, objavila, da namerava zaposliti od 15 do 30 odstotkov več ljudi. To je poteza, ki nakazuje, da podjetje verjame, da se bo povpraševanje po kriptovalutah letos povečalo, in je v ostrem nasprotju s številnimi investicijskimi bankami in tehnološkimi podjetji, ki so nedavno napovedali zmanjšanje števila delovnih mest z namenom zmanjšanja stroškov pred negotovim gospodarskim obdobjem.

Viri: Marketwatch, Wiki, Platforma MT4, CNBC

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Limited.