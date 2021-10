Bitcoin izgubil 87 odstotkov vrednosti in pristal na 8.200 dolarjih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi napake v sistemu največje borze kriptovalut na svetu Binance je ponoči Bitcoin izgubil 87 odstotkov vrednosti, poroča Bloomberg. Cena največje kriptovalute je strmoglavila s 65 tisoč ameriških dolarjev na 8.200 ameriških dolarjev. Do padca cene je sicer prišlo le na borzi Binance. Kot so razkrili na borzi, je po tej ceni lastnika zamenjalo skoraj 600 bitcoinov oziroma so kupci zapravili skoraj pet milijonov dolarjev za nekaj, kar je bilo par minut kasneje vredno skoraj 40 milijonov dolarjev. Napaka je sicer trajala le nekaj minut, cena Bitcoina se je potem vrnila nazaj na okoli 65 tisoč dolarjev.

"Flash crash"

Podobne stvari se ne dogajajo le na borzah kriptovalut (spomnimo, v preteklosti so podobne dogodke zabeležili tudi na slovenski borzi Bitstamp), temveč tudi na reguliranih trgih kapitala. Zadnji tak dogodek (na borzah tem dogodkom pravijo "flash crash") se je zgodil leta 2010, ko je zaradi napake dobesedno izpuhtelo iz ameriških borz okoli tisoč milijard dolarjev. Največkrat je za take dogodke kriva človeška napaka, ko se borzni posrednik pri pošiljanju posla na borzo zmoti v ceni delnice ali pa v količini.