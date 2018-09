Bankrot gostilne, v katero je rad zahajal Ivan Zidar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ivan Zidar, ki je desetletja vladal slovenskemu gradbeništvu, je bil znan tudi kot ljubitelj dobre hrane in pijače. Po različnih koncih države je imel izbrane najboljše gostilne, v katere je redno zahajal.

Tine Janežič (desno), lastnik gostilne Janežič Foto: Mediaspeed Ena od teh je bila gostilna Janežič, ki se nahaja v vasi Pšata na poti od Ljubljane proti Domžalam. Njeni začetki segajo v leto 1930, do zdaj pa jo je upravljal že tretji rod. V njej so uredili tudi penzion, tako da je danes v njej na voljo 16 sob in dva apartmaja.

Zadnje desetletje je njen lastnik Tine Janežič, ki je znan tudi kot dolgoletni glavni kuhar slovenske nogometne reprezentance. Z njo je med drugim odpotoval na svetovni prvenstvi na Japonskem in v Južni Koreji (2002) ter v Južni Afriki (2010).

Visok davčni dolg

Toda usoda nekdaj uspešne gostilne se je znašla pod velikim vprašajem.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani je konec prejšnjega tedna potekal narok, na katerem so odločali o zahtevi za začetek stečajnega postopka nad podjetjem Janežič, ki upravlja gostilno. Konec junija letos ga je predlagala finančna uprava RS (Furs).

Foto: Matej Leskovšek Podjetje Janežič je namreč visoko na seznamu davčnih dolžnikov. Po zadnjih podatkih ima od 100 do 300 tisoč evrov dolga do države. Ta je do zdaj na nepremičnini v Pšati vpisala dve hipoteki v skupni vrednosti 34 tisoč evrov.

Tine Janežič je zahtevi za stečaj ugovarjal, vendar ni bil uspešen. Sodišče je zato včeraj začelo stečajni postopek, ki ga bo vodila upraviteljica Ema Vajt.

Ali ima gostilna novega lastnika?

Družina Janežič je tudi sicer do vratu v dolgovih.

Že od leta 2016 poskušata dva upnika po sodni poti izterjati dolgove. To sta:

- Nova Ljubljanska banka (NLB), ki terja več kot 687 tisoč evrov, in

- podjetje DDM Invest VII, eden pomembnejših odkupovalcev slabih terjatev, ki zahteva plačilo 26 tisoč evrov.

Prva bančna posojila so začeli najemati v letu 2007, ko je gostilno prevzel Tine Janežič. Ali je z njimi financiral investicije v gostilno in penzion, ni jasno. Po neuradnih informacijah pa si je denar izposojal tudi na sivem trgu.

Na podlagi zahteve NLB in DDM Invest VII je bila marca letos celo razpisana dražba. Na njej so gostilno Janežič prodajali za 1,2 milijona evrov. To predstavlja 80 odstotkov njene ocenjene vrednosti. Dražba na koncu ni bila uspešna.

Po nekaterih informacijah naj bi v zadnjih mesecih potekala še najmanj ena dražba, na kateri naj bi bila gostilna na prodaj po bistveno nižji ceni. Ali je že dobila novega lastnika in koliko je ta plačal zanjo, še preverjamo.

Visok upad prometa

Gostilna Janežič je po dostopnih podatkih že pred časom zabredla v dolgove, ki jih zaradi slabšega poslovanja v zadnjih nekaj letih ni mogla več odplačevati.

Še v letu 2008 je gostilna ustvarila za nekaj manj kot milijon evrov prihodkov od prodaje, nato pa je njen promet počasi, a zanesljivo začel upadati. Najslabše je bilo leta 2016, ko je imelo podjetje Janežič vsega 400 tisoč evrov prihodkov.

Že pred tem so se začele tudi izvršbe in blokade računov. Podjetje je imelo tako vse od avgusta 2015 blokiran edini bančni račun. Kako je kljub temu poslovalo in v vsem tem času plačevalo dobavitelje in plače zaposlenih, ni jasno.

Za komentar dogajanja smo se obrnili na Tineta Janežiča oziroma pristojne v gostilni. Pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo.