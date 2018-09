AVK odločil: (ne)sojeni kupec POP TV mora prodati športne programe

To mora narediti v roku šestih mesecev z možnostjo podaljšanja. AVK je namreč ugotovil, da je lastništvo programov, ki jih je United Group kupil od družbe S.C. IKO Poland, v nasprotju s pravili o konkurenci in se prepove.

Gre za programe SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK1 HD, SK2 HD, SK3 HD, SK HD, SK Golf, SK Golf HD in Fishing and Hunting.

Kupec ne sme biti:

- podjetje ali oseba, ki je kakorkoli lastniško ali osebno povezana z United Group,

- podjetje ali oseba, ki bi delovala po njegovem navodilu,

- kot tudi ne morebitni pravni naslednik teh podjetij.

Že v naslednjih 90 dneh mora United Group iz svoje medijske skupine izločiti kapital, zaposlene, licence, pravice za prenos TV-vsebin na območju Republike Slovenije, pridobljene do dneva odsvojitve, ki so del ali so namenjene uporabi v TV-programih Sport Klub na ozemlju Republike Slovenije, upravna dovoljenja, pogodbe ...

AVK je hkrati naložil United Group, da v prihodnjih treh letih ne bo opravljal dejavnosti izdajanja športnih TV-programov, z izjemo programov, ki predvajajo borilne veščine (trenutno Fight Channel).

United Group: Odločitev je diskriminatorna "Prejeli smo odločitev Agencije za varstvo konkurence v zvezi s poslovanjem Sport Kluba v Sloveniji. Prepričani smo, da ta odločitev ne spoštuje osnovnih standardov predpisanih postopkov, je izjemno diskriminatorna in slaba za vse v Sloveniji, ki imajo radi šport. Sprožili smo potrebne pravne postopke za zadržanje odločitve ter vložili pritožbo zoper odločitev in zahtevo za nadomestilo zaradi povzročitve hude gospodarske škode," so se odzvali v United Group.



Ob tem so dodali, da odločitev ne spoštuje osnovnih standardov predpisanih postopkov. "Odločitev je pozna," so obrazložili, saj so nanjo čakali pet let. "Zdaj, 5 let pozneje, prevzeto podjetje ne obstaja več, saj je bilo preprodano, vse pravice do oddajanja so potekle," trdijo. Ob tem menijo, da odločitev agencije ni v skladu s pravnim redom EU, saj ozko opredeljuje trg in je nesorazmerna z zahtevo po spremembi lastništva.



"Odločitev je slaba za vse v Sloveniji, ki imajo radi šport," so še zapisali v odzivu. Dodali so, da odvrača od oddajanja športnih programov v slovenskem jeziku. Agencija nalaga prodajo družbe, ki je le posrednik med imetniki športnih licenc in operaterji. "Agencija izloča in kaznuje športne kanale, ponujene v lokalnem jeziku. To izjemno odvrača vsakega izdajatelja televizijskih programov, da bi vlagal v oddajanje programov v lokalnem jeziku," so še zapisali v odzivu.

Telekomunikacijsko-medijski konglomerat

Spomnimo, da so že jeseni 2013 naročniki Siol TV začasno ostali brez športnih programov Sport Klub, na katerih so predvajali tekme nogometne lige prvakov in evropske lige, angleške in španske lige, hokejske lige EBEL … Podjetje Adria Media Limited s Cipra, ki je ekskluzivno tržilo omenjene programe in je del skupine United Group, je namreč od Telekoma Slovenije zahtevalo neprimerljivo višje finančne pogoje. Zahtevana cena naj bi se v dveh letih povečala za petkrat.

V istem času je Telemach nemoteno predvajal športne programe Sport Klub. Prvi mož Adria Media Limited Marko Simeunović je tedaj zavrnil namige, da želijo pomagati Telemachu, s katerim so lastniško povezani, saj naj bi imeli njihove programe tudi T-2 in še mnogo drugih operaterjev, ne le Telemach.

Zadevo je zato pod drobnogled vzela AVK.

Zloraba položaja v BiH

Podjetje United Group je zaradi zlorabe položaja že doletela kazen v Bosni in Hercegovini, kjer mu je naložila plačilo kazni v višini približno 127 tisoč evrov.

Foto: Reuters Kazen je bila določena zaradi zlorabe položaja, ker United Group ni želel drugim kabelskim ponudnikom omogočiti dostopa do programa Sport Klub. Toda zapletlo se je pri odpravi nepravilnosti. Ker je športne programe sam sebi (Telemachu in Total TV) prodajal po ceni 0,99 evra na priključek, so drugi operaterji pričakovali enako ceno. Toda United jim je ponudil skoraj trikrat višjo ceno.

Na Hrvaškem je sicer United Group konec lanskega leta zakupil pravice za predvajanje kvalifikacijskih tekem za evropsko nogometno prvenstvo 2020 in nogometno ligo narodov. To pomeni, da kvalifikacij ni več mogoče gledati na hrvaški nacionalni televiziji.