Na čelo AVK z julijem kot vršilec dolžnosti Zlatko Ratej

Vlada je na današnji seji za vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) imenovala Zlatka Rateja. Funkcijo bo nastopil 1. julija, in sicer do imenovanja novega direktorja, a največ do konca tega leta. Sedanjemu direktorju Andreju Matvozu namreč konec junija poteče mandat.

Kot so po zadnji seji aktualne vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom), zakon o javnih agencijah določa, da v primeru, ko direktorju preneha funkcija, ustanovitelj na predlog sveta do imenovanja novega direktorja, vendar za največ šest mesecev, brez javnega natečaja imenuje vršilca dolžnosti direktorja.

"Svet agencije je v trenutni sestavi direktorja in dveh članov komaj še sklepčen. Zaradi nasprotja interesov bi se moral sedanji direktor izločiti iz odločanja o predlogu za imenovanje direktorja agencije, s tem pa bi svet agencije postal nesklepčen. To pomeni, da v trenutni sestavi ne more izvesti postopka poziva oziroma razpisa za imenovanje novega direktorja agencije," so v Ukomu povzeli pojasnilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada je, da bi zagotovila nemoteno delovanje agencije, predlagala imenovanje vršilca dolžnosti brez javnega natečaja, so pojasnili na ministrstvu.

38-letnik pravnik je karierno pot začel kot sodniški pripravnik na kazenskem, civilnem in gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Celju, na Delovnem sodišču v Celju, na kazenskem in civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah in na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju. Pozneje je bil zaposlen v zasebni pisarni za izvrševanje civilnih sodnih odločb in na rektoratu Univerze v Mariboru, kjer je delal na področju prenosa znanj in tehnologij.

Na čelu AVK bo nasledil Matvoza, ki mu Zdravko Počivalšek kot gospodarski minister ni bil naklonjen. Že leta 2018, ko je vlado še vodil Miro Cerar, je na podlagi odločitve upravnega sodišča, da je bilo Matvozovo imenovanje za direktorja agencije nezakonito, Matvoza pozval k odstopu. Ta njegovega poziva ni upošteval, zato je vlada svet AVK pozvala, naj zaradi suma nestrokovnega delovanja izvede postopek njegove predčasne razrešitve. Sporno naj bi bilo znižano število izdanih odločb o prekrških. Tudi ta poziv je padel v vodo.

Matvoz, ki je AVK vodil od leta 2016, je tedaj te poteze označil za nedopustne pritiske in ogrožanje neodvisnosti agencije.