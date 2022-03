Ameriška centralna banka v dvig obrestne mere

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je prvič po izbruhu pandemije covida-19 zvišala ključno obrestno mero, in sicer za 0,25 odstotne točke na raven med 0,25 in 0,50 odstotka. Inflacija ostaja povišana, ruska invazija v Ukrajino pa bo kratkoročno verjetno še dodatno vplivala na zvišanje cen, je objavil Fed.

Odbor za odprti trg Feda (FOMC) je obrestno mero zvišal v prizadevanjih za dosego cilja, ki je dvoodstotna inflacija na daljši rok in močan trg dela, so zapisali v izjavi, objavljeni na spletni strani Feda.

Ustvarjanje delovnih mest v ZDA je bilo v zadnjih mesecih močno, brezposelnost je znatno upadla. Inflacija ostaja povišana in je odraz neravnovesij med dobavo in povpraševanjem, povezanih s pandemijo, višjih cen energije in širših cenovnih pritiskov, ugotavlja centralna banka.

"Ruska invazija v Ukrajino povzroča ogromno človeško in gospodarsko stisko. Vplivi na ameriško gospodarstvo so zelo negotovi, bodo pa invazija in z njo povezani dogodki na kratek rok verjetno povzročili dodaten pritisk na povišanje inflacije in obremenili gospodarsko aktivnost," je zapisal FOMC.