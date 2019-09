Ameriška centralna banka znižala ključno obrestno

Odločitev je sicer sprejel odbor za odprti trg Feda (FOMC) po dvodnevnem zasedanju. Odbor pa odločitve ni sprejel enotno. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so rezu nasprotovali trije od desetih članov.

Tokratno znižanje ključne obrestne mere, po kateri si banke med seboj čez noč posojajo denar, je drugo letošnje. Do prvega znižanja po 10 letih je namreč prišlo julija, ko so se v centralni banki odločili ravno tako za znižanje obrestne mere za 0,25 odstotne točke.

Investicije in izvoz upadla, zasebna potrošnja narašča

V Fed so ob tokratni odločitvi zapisali, da so podjetniške investicije in izvoz upadli, čeprav zasebna potrošnja krepko narašča. Medtem ko uradni predstavniki oblasti še vedno verjamejo, da bo gospodarstvo raslo in da se bo stopnja inflacija počasi začela zviševati, negotovosti glede tega ostajajo.

Predsednika Feda Jerom Powell, ki bo odločitev podrobneje predstavil še danes na novinarski konferenci, in drugi predstavniki centralne banke so že izpostavili, da negotovost v gospodarstvu povzroča predsednik Donald Trump s trgovinsko vojno s Kitajsko.