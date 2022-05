Največja podražitev dolarja v 22 letih. Kaj to pomeni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je danes zvišala ključno obrestno mero za 0,50 odstotne točke na raven med 0,75 in 1,0 odstotka ter napovedala nadaljnja zvišanja. Prvi mož Feda Jerome Powell je napovedal, da bo na nekaj prihodnjih zasedanjih Fedovega odbora za odprti trg na mizi vnovično zvišanje za 0,50 odstotne točke.

Odbor za odprti trg (FOMC) ocenjuje, da se bo s primernim zaostrovanjem denarne politike inflacija vrnila k ciljnima dvema odstotkoma na daljši rok in da bo trg dela ostal močan.

V tej luči se je odločil za zvišanje ključne obrestne mere za 0,50 odstotne točke na raven med 0,75 in 1,0 odstotka, kar je največje enkratno zvišanje od leta 2000, pri tem pa je ocenil, da bo nadaljnje zvišanje primerno, so zapisali v izjavi, objavljeni na spletni strani Feda.

Vplivi ruske invazije

Ob tem je odbor napovedal, da lastništvo državnih obveznic in nekaterih drugih vrednostnih papirjev začel zmanjševati 1. junija.

Ocenil je, da so vplivi ruske invazije v Ukrajino na ameriško gospodarstvo zelo negotovi ter da invazija in z njo povezani dogodki povzročajo dodaten pritisk na povišanje inflacije in bodo verjetno dodatno obremenili gospodarsko aktivnost. Poleg tega bodo verjetno zaprtja javnega življenja na Kitajskem, povezana s covidom-19, povečala motnje v dobavnih verigah.

FOMC je ključno obrestno mero, po kateri si banke čez noč med seboj posojajo denar, na ravni med 0 in 0,25 odstotka ohranjal ves čas od izbruha pandemije covida-19, torej od marca 2020 do marca letos, ko jo je zaradi naraščanja inflacije dvignil na raven med 0,25 in 0,50 odstotka.

Balon delnic spletnih podjetij

Kot omenjeno, je FOMC obrestno mero za 0,50 odstotne točke nazadnje dvignil pred 22 leti, ko se je boril proti balonu visokih vrednosti delnic spletnih podjetij, ki je potem tudi kmalu počil.

Cilj Fedove denarne politike je letna inflacija na dolgi rok pri dveh odstotkih, trenutno pa je po vseh merilih precej višja. Fed sicer pri svoji denarni politiki najbolj upošteva inflacijo, vezano na zasebno potrošnjo brez cen energije in hrane.

FOMC je danes ocenil, da zasebna potrošnja in investicije podjetij ostajajo stabilne, zaposlovanje prav tako še naprej narašča, stopnja brezposelnosti je v zadnjem času nazadovala na 3,6 odstotka. Inflacija medtem ostaja povišana zaradi neravnovesij med ponudbo in povpraševanjem, povezanih z okrevanjem po pandemiji, višjimi cenami energije, povezanimi tudi z vojno v Ukrajini, in širšimi cenovnimi pritiski.

Boj proti inflaciji

Predsednik Fed Jerome Powell je na novinarski konferenci po zasedanju FOMC povedal, da vnovičen dvig ključne obrestne mere za 0,50 odstotne točke ostaja na mizi za nekaj naslednjih zasedanj.

Zagotovil je, da bo centralna banka odločna v boju proti inflaciji. "Inflacija je previsoka in zavedamo se težav, ki jih povzroča, zato hitro ukrepamo, da jo znižamo. Imamo sredstva, ki jih potrebujemo, in odločnost za povrnitev cenovne stabilnosti za ameriške družine," je dejal Powell in pojasnil, da se lahko centralna banka vpliva le na povpraševanje, na ponudbeno stran pa ne.

Ameriško gospodarstvo sicer po Powellovih zagotovilih ostaja trdno in bo obdobje visoke inflacije ter zaostrovanja denarne politike prevedrilo. Recesije ne pričakuje.

Znova je zagotovil tudi, da bo Fed vse svoje prihodnje ukrepe jasno in pravočasno komuniciral javnosti. Za zdaj lahko ta z gotovostjo pričakuje še najmanj dve povišanji ključne obrestne mere za 0,50 odstotne točke, najverjetneje še več. Je pa Powell dodal, da o dvigu za 0,75 odstotne točke centralna banka ne razmišlja. Bo pa vse odvisno od razvoja dogodkov.