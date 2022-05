Bi vnovična regulacija cen goriv omilila podražitve? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Visoke cene energentov so pognale kolesje podražitev. Gre za politično krizo in špekulacije, nikakor pa ne za energetsko krizo, je prepričan predsednik sekcije pri Obrtno-podjetniški zbornici Peter Pišek, saj se svetovne naftne zaloge in zaloge plina niso nič zmanjšale. Regulacija cen pogonskih goriv je po Piškovem mnenju kratkoročno edina in nujna rešitev. Na gospodarskem ministrstvu pa so drugačnega mnenja, da so razmere na trgih normalne. Cene pogonskih goriv so se v nedeljo v skladu s pričakovanji precej dvignile, potem ko se vlada ni odločila za podaljšanje njihove regulacije.

Sprostitev cen in s tem rekordna cena pogonskih goriv sta presenetili avtoprevoznike, ki poudarjajo, da to vpliva na rast cen vseh osnovnih potrebščin.

"Vsi prevozniki morajo takoj ta del prenesti na svojega kupca. To je glede na to, da se je nafta podražila za 30 odstotkov, 10 odstotkov pri storitvi. Seveda je to generator dviga cen," je povedal Peter Pišek, predsednik sekcije za promet pri OZS.

Cene pogonskih goriv bi lahko imele vpliv na cene prehrambnih proizvodov

Da to lahko pripelje do posledic za končnega potrošnika, se strinjajo tudi na trgovinski zbornici. "Če bodo cene surove nafte in s tem pogonskih goriv imele trend gibanja navzgor, bi se lahko zgodilo, da bi lahko vplivale tudi na prodajne cene prehrambnih proizvodov," poudarja Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.

"Mislim, da je to, kar se dogaja danes, v resnici nagajanje. Tako se vlada maščuje ljudem, ker jih niso izvolili," je povedal Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda.

To bi lahko nekatere pripeljalo do usodnih posledic

"Tisti, ki ne bo implementiral tega dviga, bo v rdečih številkah, posledično pa v stečaju," poudarja Pišek.

Kot poudarja ekonomist Maks Tajnikar, sektorji v transportu ne bodo v enakem položaju. Najbolj bi se sprostitev cen lahko poznala pri potniškem prometu, avtoprevozništvo na drugi strani po njegovem mnenju naj ne bi občutilo tolikšnih posledic.

"Mislim, da bo tam težava, da teh stroškovnih impulzov pri ceni pravzaprav ne bodo sposobni prenesti na potrošnika," je opozoril Tajnikar.

"Zagotovo bi bilo treba regulirati, ker so naftne zaloge v svetu enake, sod je isti, elektrika, proizvodnja je ista. Nič se ni podražilo," dodaja Pišek.

Golob vidi rešitev v regulaciji

"Takrat ko trg ne deluje, in očitno je, da v Sloveniji trg pogonskih goriv ne deluje, je čas za pametno regulacijo," pravi Golob.

Da bi bilo ob današnjih razmerah smiselno, da država posreduje, opozarjajo tudi ekonomisti.

"Zagotovo bi pomagal nadzor cen pogonskih goriv, da se del tega stroška, teh pritiskov, nadomesti tudi znotraj trgovcev, ne pa, da ta učinek v celoti udari prevoznike," poudarja Tajnikar.

"Mi v trgovini in tudi v vsej prehrambni verigi smo imeli že zadnjega pol leta politiko, da je vsak deležnik v prehrambni verigi preprosto moral nositi breme dela te podražitve. In seveda to pričakujem tudi od prevozniške sfere. Da nekako skupaj premostimo te težke razmere," je dodala Mariča Lah.

Če bodo cene goriva še naprej rastle, se bo zagotovo podražila tudi nakupovalna košarica, opozarjajo strokovnjaki.