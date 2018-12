Amazon razglasil rekordno praznično prodajo

Amazon ni objavil natančnih številk o rasti prodaje in rasti števila novih naročnikov na svojo storitev prime, ki članom za določen znesek prinaša ugodnosti, kot je zastonj dostava in druge.

Amazon je pred meseci za letošnje zadnje četrtletje napovedal rezultate o prodaji oziroma dobičku, ki so razočarali Wall Street in pocenili njegove delnice za deset odstotkov. Wall Street je računal na 3,9 milijarde dolarjev dobička iz poslovanja, Amazon pa je napovedal le med 2,1 do 3,6 milijarde dolarjev. V zadnjem četrtletju 2017 je dobiček znašal 2,1 milijarde dolarjev.

Amazon kljub vzpodbudam številk o naročnikih ne želi objaviti

Amazon ni objavil natančnih številk o rasti prodaje in rasti števila novih naročnikov na svojo storitev prime, ki članom za določen znesek prinaša ugodnosti, kot je zastonj dostava in druge. Komisija za vrednostne papirje in borza je po poročanju Wall Street Journala Amazon vzpodbudila naj številke o naročnikih objavi, vendar podjetje to zavrača kot nebistveno.

Za zdaj mu je torej potrebno ali ne verjeti na besedo, da je v času praznične sezone pridobil "milijone" novih naročnikov, prodal "milijone" svojih naprav kot so fire TV, echo dot, iRobot in druge. Kupci so menda tudi trikrat več kot lansko sezono pri nakupih uporabili storitev alexa.