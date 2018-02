Ali je to konec kripto valutam ali je to le trenutni padec?

Brezplačna e-knjiga "Kako trgovati s ceno kriptovalut"

Trg kriptovalut je od začetka letošnjega leta naglo padel, zato so se nekateri spraševali, ali je to dokaz ekonomskega balona. Nekateri verjamejo, da se bo vrednost kriptovalut še naprej zmanjševala, drugi pa trdijo, da je dobrodošel popravek na trgu in da bodo kratkoročne in srednjeročne digitalne valute znova pridobile vrednost. Kdo ima prav?

Obstajajo dobri razlogi, zakaj so kripto valute v zadnjem času padle. Najpomembnejši problem je ureditev, saj mnoge države, vključno s Kitajsko, Južno Korejo, Indijo, ZDA in drugimi, zastrašujejo vlagatelje z navedbo, da bodo uničile kripto valute. Drug pomemben dejavnik, ki je pritisk na digitalne valute, je bil varnost. Januarja je bilo 534 milijonov ameriških dolarjev ukradenih v napadu na Coincheck, japonski stock exchange kripto valut, v največjem primeru kraje digitalnih valut v zgodovini.

Nadaljnje negativne novice prihajajo iz Facebooka, ki na svoji platformi ne sprejema več oglasov za kripto valute. Poleg tega so se nekatere največje banke na svetu odločile, da s kreditnimi karticami ne dovolijo transakcij kripto valut.

Vendar pa so nekateri analitiki optimistični in verjamejo, da bo uvedba regulacije na koncu imela pozitiven učinek, saj bo vodila k širšemu sprejemu kripto valut in tako zvišala cene. Trdijo, da bo tudi tehnološki napredek in institucionalni kapital koristen.

Nasdaq je konec januarja napovedal, da bo "še naprej razmišljal", ali bi se pridružil borzam v Chicagu, da bi izdal futures-e Bitcoina. Lansko leto je novica, da bo Chicago trgovska borza izdala terminske pogodbe za kripto valute, povzročila spiralno rast cen. Odločitev Nasdaqa se pričakuje letos in verjetno bo podprla kripto valute.

Bitcoin

Bitcoin se je od začetka leta zmanjšal za 41,4%. Na Bitcoin v veliki meri vplivajo zgoraj omenjene novice.

Ethereum

Ta kripto valuta je edina med glavnimi digitalnimi valutami, ki se od začetka leta ni zmanjšal, vendar se je povečal za 6,25%. Cena Ethereum-a ne spremlja ceno Bitcoina na enak način kot druge kripto valute.

Dash

Dash je tudi doživel turbulenten začetek leta in izgubil 46% svoje vrednosti.

Litecoin

Od začetka januarja je cena litecoina padla za 34,02%. Kot pri drugih kripto valutah na Litecoin vplivajo regulatorni in varnostni problemi. Kar zadeva pozitivne novice, je bilo februarja objavljeno, da bo podjetje LitePay začelo tehnologijo za nakup, ki bo Litecoin sprejela od svojih strank.

