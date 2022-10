Alarmantno stanje na Wall Streetu. Kaj se dogaja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osrednji borzni indeksi na Wall Streetu so sklenili nov porazen teden, saj se skrbi vlagateljev zaradi recesije, visokih obresti in inflacije nadaljujejo. September je bil za osrednje indekse najslabši od marca 2020, ko je izbruhnila pandemija covid-19.

Širši indeks Standard & Poor's 500 je v petek v tedenski primerjavi nazadoval za 107,61 točke oziroma 2,9 odstotka na 3585,62 točke, industrijski indeks Dow Jones se je znižal za 864,90 točke oziroma 2,9 odstotka na 28.725,51 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa za 292,31 točke oziroma 2,7 odstotka na 10.575,62 točke.

Zgodovinsko najvišja vrednost dolarja

Padanje indeksov se je začelo že v ponedeljek, med drugim zaradi zgodovinsko najvišje vrednosti dolarja. Dow Jones je izgubil 1,11 odstotka, S &P 500 je nazadoval za 1,03 odstotka, Nasdaq pa za 0,60 odstotka.

Vlagatelje so v torek zmedla dobra gospodarska poročila in Nasdaqu je uspelo iztisniti 0,25-odstotno rast, Dow Jones in S & P 500 pa sta nazadovala.

Ameriški potrošniki so bili septembra bolje razpoloženi kot avgusta, je v torek poročal newyorški Conference Board, katerega indeks potrošniškega zaupanja je narasel s 103,6 na 108 točk.

Prodaja novih hiš in stanovanj je v ZDA avgusta na mesečni ravni poskočila za kar 28,8 odstotka na letno prilagojeno raven 685 tisoč enot, je poročalo ministrstvo za trgovino ZDA. Analitiki so bili presenečeni nad visoko rastjo ob dejstvu, da cene še naprej rastejo, prav tako pa se višajo obrestne mere.

Razočaralo je le poročilo ministrstva za trgovino o padcu naročil za trajne dobrine. Te so avgusta od julija padle za 0,2 odstotka na 272,7 milijarde dolarjev.

V sredo so indeksi presenetljivo napredovali, za kar ni bilo nobenega posebnega razloga, razen intervencije centralne banke Velike Britanije na britanskem trgu obveznic.

Že kmalu konec veselja

Veselja je bilo konec v četrtek, ko so indeksi izgubili vse, kar so pridobili v sredo. Ministrstvo za trgovino ZDA je potrdilo, da se je ameriško gospodarstvo v drugem četrtletju letošnjega leta na letni ravni skrčilo za 0,6 odstotka.

V petek je ministrstvo za trgovino poročalo o inflaciji, vezani na potrošniško porabo v avgustu, osebnih dohodkih, porabi in stopnji varčevanja. Inflacija se je avgusta na letni ravni v primerjavi z julijem malce znižala, brez upoštevanja cen energije in hrane pa se je spet zvišala. Potrošniška poraba pa je po julijskem mesečnem padcu avgusta spet narasla.

Inflacija, vezana na potrošniško porabo, je bila avgusta na mesečni ravni 0,3-odstotna, na letni pa 6,2-odstotna. Julija je bila letna inflacija 6,4-odstotna, mesečna pa negativnih 0,1-odstotka, kar je bila posledica opaznega padca cen bencina.

Brez upoštevanja cen hrane in energije, kar je mera inflacije, ki jo centralna banka najbolj upošteva pri svoji denarni politiki, pa je bila inflacija avgusta na mesečni ravni 0,6-odstotna, kar je enako kot julija, na letni ravni pa se je z julijskih 4,7 odstotka pospešila na 4,9 odstotka.

Osebni dohodki avgusta narasli za 0,3 odstotka

Potrošniška poraba je avgusta od julija narasla za 0,4 odstotka, ob upoštevanju inflacije pa za 0,1 odstotka. Pred tem je julija na mesečni ravni padla za 0,2 odstotka.

Osebni dohodki so avgusta od julija narasli za 0,3 odstotka, kar je enaka rast kot julija. Od tega so plače narasle za 0,3 odstotka, potem ko so julija narasle za 0,8 odstotka.

Stopnja varčevanja je avgusta ostala na julijskih 3,5 odstotka razpoložljivega dohodka po plačilu davkov.

Razpoloženje ameriških potrošnikov glede gospodarskega položaja je bilo septembra glede na indeks univerze Michigan le malce boljše kot avgusta, vendar predvsem zaradi dobrega začetka meseca. Z avgustovske vrednosti 58,2 točke je indeks septembra napredoval na 58,6 točke.