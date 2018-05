Agrokor zahteva podaljšanje pogodbe o posojilu roll up

Hrvaški koncern Agrokor je danes objavil, da je v četrtek zahteval podaljšanje pogodbe o posojilu roll up, ker mu ne bo uspelo zagotoviti njegovega refinanciranja pred 10. julijem, ko bo potekel rok za izplačilo. Gre za posojilo v višini nekaj več kot milijarde evrov iz junija lani, ki je bilo potrebno za nemoteno poslovanje koncerna.

Izredna uprava koncerna na spletni strani družbe navaja, da od marca obravnava možnosti za refinanciranje posojila z novim posojilom (Exit Facility). A kljub interesu posojilodajalcev refinanciranja ne bodo mogli zagotoviti do 10. julija, so dodali.

Razlog za to je načrt za uveljavitev nove strukture holdinga, ki bo oblikovan po prestrukturiranju družbe. Uveljavitev nove strukture družbe v najboljšem primeru načrtujejo za zadnje letošnje trimesečje.

33 posojilodajalcev

Model posojila roll up upnikom omogoča za vsak evro novega posojila prednostno poplačilo enakega zneska starega posojila. Med 33 posojilodajalci so bili junija lani tudi ameriški investicijski sklad Knighthead Capital Managemet, ruska banka VTB, Zagrebška banka in Erste banka.

Letne obresti za to posojilo v višini štirih odstotkov se bodo pripisovale glavnici 1,06 milijarde evrov oz. bodo v primeru rednega letnega plačevanja znašale 3,8 odstotka.

Hrvaško medtem razburjajo nove podrobnosti

Medtem ko v Agrokorju pripravljajo sklepno pogodbo o poravnavi, na Hrvaškem razburjajo nove podrobnosti o pripravi zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetij, ki je bolj znan kot lex Agrokor.

V osrednji vlogi je podpredsednica hrvaške vlade in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić, ki naj bi pri pripravi zakona tajno angažirala neformalno skupino strokovnjakov in pravnikov. Ti naj bi bili kasneje vključeni tudi v izvajanje zakona in s tem dobro zaslužili.