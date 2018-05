Index.hr: Člani tajne skupine dobili milijonske posle v Agrokorju

Portal je danes objavil zasebno elektronsko pošto Dalićeve in avtorjev zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih ter vrsto dokumentov, na temelju katerih sklepajo o vpletenosti premierja in podpredsednice vlade v netransparentno vodenje postopka reševanja krize v največji hrvaški družbi.

Dalićeva vztrajala pri tajnosti delovanja skupine

Lastniki ter uprave borznih hiš, svetovalnih podjetij in odvetniških pisarn so po navedbah portala tajno delali za hrvaško vlado pri pripravi zakona, ki je znan kot lex Agrokor, ter pri tem pridobili osebno korist. Index.hr poudarja, da gre za skupino poslovnežev, ki jih je osebno izbirala Dalićeva, samo od svetovalnih storitev pa naj bi v letu dni iz Agrokorja izvlekli več kot pol milijarde kun (nekaj manj kot 70 milijonov evrov).

Portal zatrjuje, da je Dalićeva skupino vodila, vendar pa z nobenim od članov nikoli ni podpisala nobene pogodbe. Prav tako ne obstaja dokument, ki bi dokazoval, da so delali za vlado. Kot dodajajo na Index.hr, je Dalićeva vztrajala pri tajnosti delovanja skupine, s člani komunicirala prek svojega zasebnega elektronskega naslova in organizirala tudi vrsto tajnih sestankov, večinoma v poslovnih prostorih članov skupine.

Kot med drugim navaja Index.hr, dokumentacija nedvomno kaže, da sta Dalićeva in Plenković (na fotografiji ob finančnem ministru Zdravku Mariću) fizičnim osebam, ki niso bile povezane z javnimi položaji, razkrivala zaupne pravne in finančne podatke, kot je vsebina pogovorov članov vlade z investitorji, bankirji in diplomati iz Rusije, ter preostale informacije, ki niso bile znane javnosti. Foto: STA

Storili vse, da Ramljak prevzame izredno upravo

Prvo srečanje naj bi se zgodilo 3. marca 2017 v prostorih svetovalne družbe Texo Management, v kateri je bil zaposlen prvi izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak. Na tem srečanju je bil sklenjen "ključni dogovor o prevzemu in reševanju Agrokorja", piše portal, ki navaja tudi imena preostalih članov skupine, med katerimi so tudi vodilni v odvetniški družbi Šavorić in partnerji, ki naj bi pripravili lex Agrokor tudi po navodilih Plenkovića in Dalićeve. Ministrica je letos sama dejala, da je avtorica lex Agrokorja.

Vsi člani skupine so dobili milijonske posle v Agrokorju, potem ko je Ramljak 10. aprila 2017 postal izredni pooblaščenec za koncern, poudarja portal. Trdi, da so Plenković in skupina Dalićeve storili vse, da Ramljak prevzame vodenje izredne uprave, ne pa katera od oseb s seznama stečajnih upraviteljev.

Ramljak je odstopil februarja letos, potem ko so bili v javnosti objavljeni podatki o njegovem navzkrižju interesov zaradi povezav s Texo Managementom. Foto: STA

Objava poskus zrušitve že okvirno sklenjene poravnave z upniki?

Index.hr spominja na trditve Dalićeve, da avtorji lex Agrokor pripravljajo brezplačno, a jim je Texo Management po Ramljakovem prihodu na čelo izredne uprave koncerna ponudil pogodbe. Portal trdi, da je obstajal poseben načrt za črpanje denarja iz Agrokorja na podlagi dragih svetovalnih storitev, ki so jih dobili izbrani.

Po neuradnih navedbah naj bi bili v Banskih dvorih prepričani, da je objava elektronske pošte Dalićeve poskus zrušitve že okvirno sklenjene poravnave z upniki koncerna.