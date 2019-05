Afera Logatec: novi zaslužki z nekdanjimi zemljišči slabe banke

Afera s sporno prodajo zemljišča nekdanje tovarne KLI Logatec, ki je konec lanskega leta odnesla vrh slabe banke, dobiva novo nadaljevanje.

Podjetje Svet Re je namreč prodalo še preostali del zemljišča, ki ga je leta 2017 odkupilo od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Kupilo ga je podjetje DB Investicije, ki je bilo ustanovljeno konec lanskega leta. Koliko je plačalo za 18 tisoč kvadratnih metrov zemljišča, ni znano. A že zdaj je mogoče napovedati, da bo podatek o ceni posla v veliki meri vplival na razplet preiskave, ki jo zaradi poslov s zemljiščem v Logatcu od lani vodi Nacionalni preiskovalni urad (NPU).

Afera Logatec je izbruhnila lani jeseni, ko smo na Siol.net razkrili ozadja spornega posla DUTB z 51.000 kvadratnih metrov velikim zemljiščem v tamkajšnji industrijski coni. DUTB, bolj znana kot slaba banka, ga je septembra 2017 prodala podjetju Svet Re. Zanj je iztržila dobra dva milijona evrov ali okrog 40 evrov na kvadratni meter.

A podjetje Svet Re je bilo v poslu le posrednik. Takoj zatem je namreč večji del zemljišča, okrog 33.000 kvadratnih metrov, preprodalo švicarski družbi Lonstroff, ki je na njem začela graditi tovarno medicinskih elastomerov. Cena: tri milijone evrov, torej približno 90 evrov na kvadratni meter. To je 50 evrov več od cene, ki jo je Svet Re plačal DUTB.

Kdo so novi lastniki zemljišča

Podjetju Svet Re v lasti Vlada Petka je tako zgolj v nekaj dneh s preprodajo zemljišča uspelo ustvariti skoraj milijon evrov dobička. Posel so pozneje pregledali revizorji Ernst & Young in ugotovili več nepravilnosti, zaradi katerih je vlada konec lanskega leta razrešila predsednika upravnega odbora DUTB Miho Juharta. Tik zatem je odstopil tudi glavni izvršni direktor DUTB Imre Balogh, ki je ves čas zatrjeval, da je podjetje Svet Re zemljišče kupilo v imenu družbe Lonstroff. "Investitor se na DUTB ni nikoli obrnil, zato mu zemljišča nismo mogli prodati neposredno, četudi smo si za to prizadevali," je pojasnjeval Balogh.

V vsem tem času je podjetje Svet Re v svoji lasti obdržalo preostalih 18.000 kvadratnih metrov zemljišča. A kmalu zatem, ko so kriminalisti sredi marca zaradi poslov v Logatcu opravili več hišnih preiskav, je Vlado Petek podjetje poslal v likvidacijo, s čimer se bodo za njegovim poslovanjem zabrisale sledi. Tik pred tem je prodal še preostali del zemljišča v Logatcu.

Kupilo ga je podjetje DB Investicije, ki sta ustanovila Boštjan Prebil in Darko Adjiev. Prebil je direktor in največji lastnik družinskega podjetja REM Power Skupina iz Komende, ki se ukvarja z veleprodajo tehničnega blaga na slovenskem in trgih v regiji. Adjiev pa je lastnik družbe Makweld iz Skopja, ki dobavlja orodja in materiale, in poslovno sodeluje s Prebilom.

Imre Balogh je zaradi afere z zemljišči v Logatcu decembra lani odstopil s položaja glavnega izvršnega direktorja DUTB. Dva tedna pred tem se je moral posloviti tudi predsednik upravnega odbora Miha Juhart. Foto: STA

Zakaj tudi preostanka zemljišča ni kupil Lonstroff?

Za zdaj brez odgovora ostaja vprašanje, zakaj podjetje Svet Re tudi preostanka zemljišča ni prodalo Lonstroffu, če ga je v imenu švicarske družbe kupilo od DUTB? Kot je znano, je direktor Lonstroffa Peter Weber že januarja napovedal možno širitev tovarne na območju Logatca. "Postopke za širitev bomo morali očitno začeti že pred koncem gradnje osnovnega obrata," je ocenjeval Weber.

Dva meseca pozneje so Webra obiskali kriminalisti. Kot za zdaj edinemu osumljencu mu očitajo zlorabo položaja, s katero naj bi svoji družbi povzročil za 1,7 milijona evrov škode, korist v isti višini pa pridobil podjetju Svet Re. Zemljišče naj bi namreč kupil po ceni, bistveno višji od realne.

Te očitke utegne v veliki meri potrditi ali ovreči cena, po kateri je Svet Re prodal preostanek zemljišča v Logatcu. Če je bila ta blizu ali celo enaka ceni, ki jo je za kvadratni meter plačal Lonstroff, bo imel Weber v rokah ključni argument, s katerim bo lahko kriminaliste prepričal, da zemljišča ni preplačal, saj da je bila cena tržna. V nasprotnem primeru, torej če je podjetje DB Investicije za kvadratni meter plačalo krepko manj, pa bo to novo dejstvo verjetno še otežilo njegovo obrambo.

Kam je šel dobiček od posla z DUTB?

Po naših podatkih je tudi z najnovejšim poslom podjetje Svet Re ustvarilo dobiček. Za nakup je namreč podjetje DB Investicije pri BKS banki najelo 2,55 milijona evrov posojila, ki ga bodo morali vrniti do leta 2031, nanj pa bodo plačevali obrestno mero 2,2 odstotka plus EURIBOR. Že pred časom smo poročali, da si je Petek del dobička, ki ga je ustvaril v poslu z DUTB, izplačal v obliki 300.000 evrov vrednega posojila, ki ga je odobril samemu sebi.

Konec lanskega leta je imel Svet Re na računu še 200.000 evrov denarnih sredstev. Za kaj je podjetje porabilo preostali denar, ni znano, saj Petek pojasnil o poslovanju podjetja ne daje. Zakaj so se v DB Investicijah odločili za nakup nove nepremičnine, pri Boštjanu Prebilu včeraj ni bilo mogoče preveriti.

Podjetji REM Power Skupina in Rheinland Elektro Maschinen Group v lasti družine Prebil na letni ravni ustvarita več kot šest milijonov evrov prihodkov od prodaje, zaposlujeta pa okoli 20 ljudi. Že vrsto let sta generalna zastopnika za blagovno znamko Elektro Maschinen, sedaj REM Power. Prodajata zračne kompresorje, industrijske sesalnike, črpalke, kosilnice ...

Foto: posnetek zaslona

Za nakup zemljišča v Logatcu se je sicer družina Prebil odločila po letu, v katerem so njihova podjetja kljub višjim prihodkom zabeležila precej slabši končni rezultat kot v letu 2017. Ustvarila so minimalni dobiček, proti koncu leta pa so se spopadala celo z likvidnostnimi težavami.

To je bilo ravno v času, ko so morali poplačati večmilijonske obveznosti do zasebnih posojilodajalcev. Pri njih so se zadolžili konec leta 2017, ko so banke in drugi upniki proti njim vlagali izvršbe in prek sodišča zahtevali vračilo dolga. V letu 2016 so sicer njihova podjetja zabeležila rekordno izgubo.

Rešitev za finančne težave so očitno našli v skupini podjetnikov, ki se ukvarja s posojanjem denarja in odkupovanjem slabih terjatev do slovenskih podjetij. Nekateri od njih so že sodelovali pri najmanj enem projektu - odkupu terjatev do celjskega proizvajalca oken MIK Celje. Več o njih v okvirju.

Tvegali in našli novega financerja

Družina Prebil je z njimi jeseni 2017 dosegla dogovor, po katerem so si od njih izposodili 2,4 milijona evrov. Toda za kratkoročno posojilo so morali plačati visoko ceno. Obrestna mera je bila "le" petodstotna, vendar bi se v primeru zamude zvišala na več kot 20 odstotkov. V najslabšem primeru pa bi lahko celo izgubili svoja podjetja.

Foto: Reuters Nedolgo po dogovoru so drugi upniki umaknili izvršbe in hipoteke. Med njimi so bile najvišje obveznosti do podjetja TCK, slabe banke nekdanjega Hypa, in Abanke. Kot edini upnik pa se je pojavila že omenjena skupina podjetnikov, ki je tudi vpisala hipoteko na zgradbi v Komendi.

Kot kaže, se je tvegani načrt izšel. Po manj kot letu dni so lastniki družbe REM Power Skupina našli novega financerja, to je avstrijsko banko BKS, in poplačali posojilo. Ista banka je zdaj financirala tudi nakup zemljišča v Logatcu.