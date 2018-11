Afera Logatec na mizi vlade: bo zamenjala vrh slabe banke?

Dva meseca po tem, ko smo na Siol.net razkrili ozadja spornega posla Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) z zemljiščem nekdanje tovarne KLI Logatec, bo o odgovornosti vodilnih na slabi banki razpravljala tudi vlada Marjana Šarca.

Minister za finance Andrej Bertoncelj ji bo namreč predstavil ugotovitve revizije tega posla, ki jo je opravila mednarodna hiša Ernst & Young. Te so po naših informacijah zelo obremenjujoče za DUTB. Revizorji naj bi pri prodaji zemljišča v Logatcu, ki jo že nekaj časa preiskujejo tudi kriminalisti, našli več primerov malomarnosti in opustitve dolžnih ravnanj. Pod lupo naj bi revizorji vzeli tudi nekatere druge nepremičninske posle DUTB.

Španec zapušča slabo banko

Uradnih informacij za zdaj ni mogoče dobiti. Na vprašanje, ali in katere ukrepe bo Bertoncelj predlagal v povezavi z ugotovitvami revizije, odgovora z ministrstva nismo dobili. Vlada naj bi danes po napovedih ob poročilu o opravljenem nadzoru obravnavala tudi "druge aktualne teme, povezane z DUTB".

Tako ni jasno, ali bo vlada morebiti že danes kot skupščina odločala tudi o kadrovskih zamenjavah v DUTB, česar po nekaterih informacijah ni mogoče izključiti.

V vladnih sobanah kot prvoodgovornega za stanje v DUTB vidijo Miho Juharta. Foto: STA V vladnih sobanah namreč kot prvoodgovornega za stanje v DUTB vidijo Miho Juharta, ki zadnji dve leti vodi upravni odbor institucije, s katero se vlada Marjana Šarca do zdaj še ni ukvarjala. Juhart, profesor z ljubljanske pravne fakultete, je bil na položaj imenovan v začetku lanskega leta, torej v času ministrice za finance Mateje Vraničar Erman. Šarčeva vlada jo je prejšnji mesec razrešila s položaja državne sekretarke.

Že v začetku meseca pa je odstopil član upravnega odbora DUTB in neizvršni direktor Juan Barba Silvela, ki je to funkcijo pripravljen opravljati le še tri mesece.

Posrednik, ki je zaslužil milijon evrov

V središču posla, ki so ga pregledali revizorji, je zemljišče, na katerem švicarska družba Lonstroff, ta je del japonske skupine Sumitomo, danes gradi tovarno medicinskih elastomerov.

Leta 2016 ga je DUTB nasledila od nekdanje Factor banke. Že lani spomladi so se zanj začeli zanimati Japonci, ti so za prihod v Slovenijo od države dobili skoraj pet milijonov evrov subvencije. Nekaj mesecev pozneje pa je DUTB zemljišče prodala.

Toda DUTB se je o nakupu zemljišča v resnici dogovorila s posrednikom, podjetjem Svet Re v lasti Vlada Petka, pred leti županskega kandidata SDS na Vrhniki.

11. septembra lani je DUTB polovico zemljišča (dobrih 51 tisoč kvadratnih metrov) prodala podjetju Svet Re. Zanj je plačalo dobra dva milijona evrov ali okrog 40 evrov na kvadratni meter.

Že pet dni pozneje, 16. septembra, pa je podjetje Svet Re s švicarsko družbo Lonstroff podpisalo predpogodbo o prodaji zemljišča. Cena: tri milijone evrov za 33 tisoč kvadratnih metrov zemljišč, torej približno 90 evrov na kvadratni meter.

Kupnina je bila plačana v začetku decembra. Šele s tem denarjem je nato Svet Re poplačal kupnino iz pogodbe z DUTB.

Končni lastnik zemljišča je tako posredniku, podjetju Svet Re, za kvadratni meter zemljišča plačal kar 50 evrov več, kot je isti posrednik le pet dni pred tem odštel DUTB. Podjetje Svet Re je v slabih treh mesecih z zemljiščem ustvarilo več kot milijon evrov dobička. To je več od prihodkov, ki jih je podjetje zabeležilo v štirih letih pred tem.

Prodajna pogodba med DUTB in podjetjem Svet Re

Prodajna pogodba med podjetjem Svet Re in družbo Lonstroff

Revizorji: na DUTB so bili malomarni

Na DUTB so takrat zatrjevali, da je šlo za posel, skladen z "mednarodno nepremičninsko prakso". Poudarjali so, da so posrednika izbrali tuji vlagatelji, ki so zanj poiskali zemljišče. Na očitke, da je DUTB pri preprodaji izgubila milijon evrov, pa so odgovarjali, da ne morejo vedeti, kakšni stroški z urejanjem zemljišča so nastali v vmesnem času.

A revizorji so po naših informacijah prišli do drugačnih ugotovitev:

Na DUTB naj bi posel opravili na hitro in malomarno, saj odgovorne osebe niso opravile ustreznih poizvedb. Pogoji posla so se spreminjali že po tem, ko je bil ta odobren. Posel so na DUTB potrdili kar po elektronski pošti. Prav tako DUTB ni preverjala finančne sposobnosti kupca, podjetja Svet Re, saj ta v trenutku sklenitve posla ni imel denarja za plačilo kupnine.

Kot že omenjeno, uradnih informacij o reviziji ni mogoče dobiti.

Revizorji naj bi jasno razdelali tudi verigo odgovornosti za posel. Operativno ga je izpeljal Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin na DUTB, a naj bi ga v resnici vodil Janez Škrubej, zdaj že nekdanji izvršni direktor DUTB, ki ga od konca lanskega leta ni več na tem položaju. Škrubej je podpisal tudi pogodbo o prodaji zemljišča.

Na vrh verige odgovornosti so revizorji postavili Imreja Balogha. Foto: Matej Leskovšek

Kdo je na vrhu verige odgovornih

Na vrh verige odgovornosti so revizorji postavili Imreja Balogha, glavnega izvršnega direktorja DUTB, ki je do zdaj v javnosti ves čas zavračal, da je bilo s poslom v Logatcu karkoli narobe.

Po naših informacijah je Balogh osnutek ugotovitev revizorjev Ernst & Young na mizo dobil že konec septembra. Že takrat naj bi se v zakulisju pojavil razkol v samem vrhu DUTB zaradi interpretacije nekaterih ugotovljenih dejstev, "piljenja" posameznih ugotovitev revizije in izpostavljanja posameznih odgovornih oseb.

Domnevno sporni posel naj bi v resnici vodil Janez Škrubej, zdaj že nekdanji izvršni direktor DUTB. Foto: Ana Kovač Razčiščevanje nepravilnosti naj bi najglasneje zahteval izvršni direktor Jože Jaklin, ki se je v istem času znašel na "odstrelu". Pri tem naj bi ga podprla vodja področnosti skladnosti poslovanja Tjaša Brilej Molan. Področje upravljanja nepremičnin v notranji organizaciji DUTB sicer spada pod drugega izvršnega direktorja Andreja Prebila.

V ozadju "državljanske vojne" na DUTB, ki jo je sprožilo preiskovanje posla v Logatcu, naj bi šlo tudi za obračun med strujami kadra, ki je na slabo banko prišel iz dveh nekdanjih bank: Factor banke in Probanke. Vodja upravljanja nepremičnin Andrej Lazar se je po naših informacijah že pred tem večkrat zapletel v spor z direktorjem upravljanja terjatev Igom Grudnom, ta je skupaj z Baloghom na DUTB prišel iz Probanke.

Informacije o notranjih sporih je Balogh v preteklosti večkrat zanikal, v zadnjih tednih pa naj bi še bolj intenzivno hromili delo na DUTB.