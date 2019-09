Adrii zasegli prva letala, vrstijo se odpovedi letov

Po tem, ko se je zaradi suma prirejanja bilanc in finančnih težav znašel v postopku regulatorja za odvzem licence za letenje, je največji slovenski letalski prevoznik po naših informacijah ostal brez prvih letal.

Lizinške hiše, od katerih Adria najema floto, so ji namreč zaradi visokih neporavnanih obveznosti odpovedale lizinške pogodbe za dve letali Bombardier CRJ900, ki jih uporablja za kratke in srednje dolge lete, nam je potrdilo več virov. Do prizemljitve letal naj bi prišlo z jutrišnjim dnem.

To bo po vsej verjetnosti vodilo do množičnih odpovedi letov v naslednjih dneh. Po javno dostopnih podatkih je Adria za jutri že odpovedala najmanj štiri lete, tudi v Zürich, kamor bi moralo leteti eno od omenjenih letal. Ali bodo zagotovili nadomestno letalo, ni znano.

Do številnih zamud in odpovedi letov je sicer prišlo že danes. Med drugim so potniki Adrie kljub obljubam zaman čakali obljubljene lete v Pariz, Kobenhavn in Amsterdam. Odpovedani so bili tudi leti v Bruselj, Tirano, Prago,...

Koliko letal sploh še ostane Adrii

Adria ima trenutno v floti 16 letal, vendar številna od njih skupaj s posadko oddaja v najem drugim letalskim družbam in si na ta način pomaga izboljšati poslovanje.

Že danes je Adria odpovedala številne lete. Foto: posnetek zaslona Zato bo zaseg oziroma prizemljitev dveh letal Bombardier CRJ900 za Adrio pomenil velik udarec. Ni pa izključeno, da bo v naslednjih dneh ostala še brez nekaterih drugih letal. Po neuradnih informacijah naj bi lastniki letal Airbus, ki jih najema Adria, preverjali, ali v Ljubljani ustrezno skrbijo zanje. V skrajnem primeru bi lahko odpovedali lizinške pogodbe.

Večina stečajev letalskih družb v zadnjih nekaj letih se je začela ravno z zasegom letal, saj je to prevoznikom onemogočilo izvajanje njihovih operacij.

Za pojasnila o dogajanju smo se obrnili na Adrio, kjer se že več dni ne odzivajo na novinarska vprašanja. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Adria prosi državo za pomoč

Kot smo danes razkrili na Siol.net, je prvi mož Adrie Airways Holger Kowarsch v zadnjih dneh nenapovedano obiskal več državnih inštitucij. Pozval jih je, naj priskočijo na pomoč Adrii ali pa bodo odgovorne ne le za propad družbe, ampak tudi za izgubo več sto delovnih mest.

Holger Kowarsch, glavni direktor Adrie Airways Foto: STA Delegacija Adrie je državo po naših informacijah prosila, naj jim prek državne SID banke v čim krajšem času uredi večmilijonsko posojilo, drugače jim bo zmanjkalo denarja za plače zaposlenih. Državnih sogovornikov niso prepričali. V SDH, DUTB in SID banki so prošnjo za pomoč zavrnili.

Javna Agencija za civilno letalstvo (CAA) je konec prejšnjega tedna proti Adrii tudi uradno uvedla postopek za odvzem licence, ki naj bi bil po napovedih končan pred koncem prihodnjega meseca.

Družba globoko insolventna

Revizorji so namreč ugotovili, da bilance Adrie za zadnja tri leta, odkar je v lasti nemškega sklada 4K Invest, niso verodostojne. V njih se namreč zaradi računovodskih trikov, s katerimi so Adrio reševali pred stečajem, skriva visoka izguba, družba pa je najmanj od konca lanskega leta globoko insolventna.

Iz njihovih ugotovitev izhaja celo, da Adria že ta ves čas posluje z negativnim denarnim tokom iz poslovanja (EBITDA), ki je ključen pokazatelj finančne slike družbe. Poenostavljeno povedano, Adria izgublja denar in se financira predvsem na račun dobaviteljev, njihov položaj pa se je v zadnjih treh letih občutno poslabšal.

Glede na katastrofalno finančno stanje Adrie, ki se letos še stopnjuje, in očitno tudi sume prirejanje bilanc, ki jih je ugotovila pooblaščena revizorska hiša, bi lahko Adria že v kratkem ostala brez operativne licence, kar bi pomenilo prizemljitev njenih letal. Če zgodbe že prej ne bodo končali upniki.