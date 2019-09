Adria danes: nov dan, nove zamude in odpovedi

Po tem, ko je letalski prevoznik Adria Airways ostal brez dveh letal, neuradno se govori tudi o treh, se nadaljujejo odpovedi letov in zamude. Dopoldan so skoraj vse lete prestavili na kasnejše ure.

Letalo proti Bruslju je odletelo z uro in pol zamude, proti Dunaju je ob vzletu zamujalo slabo uro, proti Amsterdamu si je nabralo skoraj štiri ure zamude, prav tako pa bosta prestavljena leta proti Tirani in Prištini. Po podatkih na spletni strani brniškega letališča je že odpovedan popoldanski let proti Zürichu.

Težave Adrie se v zadnjih dneh stopnjujejo. Kot smo poročali, je javna agencija za civilno letalstvo potrdila, da je Adria ostala brez dveh letal, ki jih je zasegla lizinška družba, popoldan pa so se pojavile še neuradne informacije, da so v Maastricht odpeljali še tretje letalo, ki je bilo sicer na Brniku na popravilu. Tako so se že včeraj pojavljale številne odpovedi in prestavitve letov, kar se nadaljuje tudi danes.

Vodstvo Adrie je včeraj medijem poslalo skopo sporočilo, da se soočajo z zahtevnimi poslovnimi razmerami in da poslovodstvo družbe intenzivno išče rešitve, ki bi omogočile stabilnejše poslovanje.

Letali last enega največjih upnikov Adrie

Statusi odhodov letal Adrie iz brniškega letališča ob 12. uri. Foto: printscreen Letali, ki so jih zasegli, je Adria najemala od irske družbe Trident Aviation Leasin Setrvice, ki je del skupine Falko. Ta ima v lasti tudi nizkocenovnika CityJet in je med največjimi upniki Adrie. Prav Falko se je kot zadnji pojavljal v scenarijih za rešitev Adrie.

Ministrstvo pripravlja zakonski predlog za subvencioniranje nekaterih letalskih linij

Po težavah slovenskega letalskega prevoznika se je v petek odzvalo tudi ministrstvo za infrastrukturo, ki je sporočilo, da nimajo vzvodov za pomoč Adrii.

V primeru prenehanja obratovanja Adrie Airways, ki ji je agencija za civilno letalstvo že prizemljila del flote, bo ministrstvo odgovorno, da zagotovi povezljivost Slovenije z zunanjim svetom tudi prek letalskih povezav, zato so pripravili "zakonski predlog, ki bo, če bo to seveda potrebno, omogočil subvencioniranje nekaterih letalskih linij".

Zamujajo tudi plače

Kljub drugačnim obljubam zaposleni v Adrii Airways še niso v celoti prejeli plač za mesec avgust. Po naših informacijah bi jim morala družba včeraj nakazati drugo polovico plače, vendar se to ni zgodilo. Danes naj bi po napovedih prejeli zgolj četrtino plače, preostanek pa šele v ponedeljek. S tem bo vodstvo Adrie močno kršilo določila v nedavno podpisani kolektivni pogodbi.