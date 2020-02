2TDK ne bi smel razveljaviti razpisa za Glinščico

"Zakon nalaga, da je v primeru, ko podizvajalec ni zmožen izpeljati posla oz. njegova referenca ne drži, naročnik izvajalca dolžan pozvati k zamenjavi," je pojasnil Samo Červek. "Kaj bo zdaj storil 2TDK, je njegova odločitev, najlažje pa bi bilo, da jih pozovejo k zamenjavi reference, in če jo dobijo, lahko takoj zaključijo in imajo izvajalca," je po poročanju STA dejal Červek.

Nepravilnosti zaznali v ravnanju naročnika

2TDK je razpis objavil marca lani, nato pa ga je avgusta razveljavil. Referenca najcenejšega ponudnika namreč ni bila ustrezna, preostali dve ponudbi pa naj bi krepko presegali ocenjeno vrednost. Pri referenci je sporna višina zidu, ki ga je Markomark Nival zgradil v Pesnici. Ta naj ne bi presegala osmih metrov, kot trdijo v podjetju.

Državna revizijska komisija v postopku revizije sicer ni ugotovila kršitev pri presoji, da podporna konstrukcija, izvedena v okviru referenčnega posla, ni visoka nad osem metrov v dolžini 50 metrov, in da posledično vlagateljeva ponudba ni skladna z naročnikovimi zahtevami. Nepravilnosti pa so zaznali v ravnanju naročnika, še navaja STA.

Za projekt Glinščica na 2TDK prispele tri ponudbe

Spomnimo, da so na razpis 2TDK za izbor izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper–Divača sicer prispele tri ponudbe. Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel (nekaj manj kot osem milijonov evrov), ponudbi so oddali še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).