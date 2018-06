Vsako leto večja izbira online študijskih programov. Bodite pazljivi pri izbiri!

Poklic opravljamo, kariero pa upravljamo. To je večna modrost, ki nas lahko vodi do uspešne kariere. Smo pri svojem delu dovolj angažirani, da bi lahko opravljanje dela spremenili v kariero, ki bi jo lahko upravljali, kot menedžer upravlja podjetje? Ta preskok gotovo še nikoli ni bil tako na dosegu roke, kot je dandanes.

V zadnjih letih je tudi v Sloveniji zelo prisoten trend online študija, ki zaposlenim omogoča popolno fleksibilnost ter neodvisnost od časa in kraja. Online študij postaja vedno pogostejša izbira med ljudmi, ki v hitrem življenjskem tempu ne utegnejo obiskovati klasičnega študija. Klasični študij namreč zahteva bolj ali manj stalno prisotnost na predavanjih in vajah, kar je za zaposlene osebe nemalokrat nepremostljiva ovira, ko se odločajo za nadaljevanje izobraževanja.

Ustrezna izobrazba je ključ do uspešne kariere in do pravih možnosti za napredovanje na vaši poslovni poti. Ko boste izbirali študij,pazite, da boste izbrali praktično naravnan študij, takšen, ki bo zasnovan problemsko in skozi katerega boste reševali konkretne izzive, s katerimi se spoprijema neko podjetje. Zato je še toliko bolj pomembno, da ste pri izbiri fakultete pazljivi in na prvo mesto postavite kakovost.

Nova znanja nam še nikoli niso bila tako dostopna kot prav zdaj, ko je možnosti za online študij res veliko. Seveda pa je pomembno, da v obilici ponudbe izbirate premišljeno. Preverite, na kaj morate biti še posebej pozorni pri izbiri online študija.

Do kariernih presežkov je mogoče priti z novimi znanji in kompetencami, do katerih pa se ni preprosto dokopati, še posebej če smo zaposleni in nam primanjkuje časa.

1. AKREDITACIJA ONLINE ŠTUDIJA

Mednarodna akreditacija pomeni največjo pridobitev za študente in diplomante, saj potrjuje, da online študij dosega visoke mednarodne standarde.

2. PODPORA MED ŠTUDIJEM

Čeprav študirate od doma, je kakovost online študija visoka, a pomembno je, da vam fakulteta zagotavlja celostno podporo in spremljanje – online mentor, administrativna, tehnična podpora.

3. UPORABNOST ŠTUDIJA

Študij mora temeljiti na reševanju praktičnih nalog, na študijah primerov, analiziranju in iskanju rešitev za konkretne probleme iz prakse. Samo skozi tako zasnovan študij boste razvili za poslovni svet dragocene osebne, vodstvene in strokovne kompetence.

4. USPEŠNOST ŠTUDIJA IN DIPLOMANTI

Preverite na fakulteti, kako visoka je uspešnost njihovih študentov ter kaj menijo o študiju njihovi študenti in diplomanti.

5. CENA

Naj vas ne zavedejo reklama, nizka cena ali različni popusti, ki smo jim zadnje čase priča v Sloveniji. Ob vsem spoštovanju varčevanja in pomena naložbe v šolanje je treba vendarle vedeti, da kakovost stane.

Študij, ki nas bo pospremil na pravo karierno pot, je odločilni korak v našem življenju.

DOBA – vodilni ponudnik online izobraževanja

Med ponudniki online študija v Sloveniji zagotovo izstopa DOBA, ki je vodilni ponudnik online izobraževanja v Sloveniji in JV Evropi. Na Dobi vam zagotavljajo, da boste dobili praktična znanja in tiste kompetence, ki jih delodajalci od vas pričakujejo.

To dokazujejo podatki: kar 71 odstotkov zaposlenih diplomantov na fakulteti DOBA je v šestih mesecih po diplomi napredovalo ali dobilo višjo plačo. Kar 96 odstotkov diplomantov online študija na Dobi pa bi za svoj študij še enkrat izbralo online študij.

Kakovost izvajanja študija dokazujeta tudi mednarodna akreditacija in letno več kot tisoč online študentov. Med njimi najdemo tudi vrhunske športnike, zaposlene, mamice in tudi mlade, ki želijo nekaj več.

Njihovi študentje in diplomanti priporočajo online študij na Dobi, ker …

... omogočajo najbolj moderen model online študija v Sloveniji, podobnega izvajajo samo največje in najboljše online fakultete po svetu. Njihov model online študija ima tudi mednarodno akreditacijo. ... zagotavljajo stalno podporo med študijem – med študijem vsakega posameznika spremlja najmanj pet strokovnih sodelavcev. ... jih učijo profesorji, ki so iz prakse in zato delajo na konkretnih primerih iz prakse. ... njihov model online študija omogoča veliko fleksibilnosti in je zato primeren za zaposlene, družine, športnike …

Izbirate lahko med dodiplomskimi visokošolskimi programi:

Na voljo so tudi podiplomski magistrski programi:

Na Dobi ponujajo tudi dveletne višješolske programe