Pri izbiri študija ne hitite in dobro preverite možnosti

Vzemite si čas in dobro preverite ponudbo fakultet. Vsi, ki jih zanima študij, so v prihajajočih dnevih osredotočeni na predstavitev posameznih programov. Odločitev o študiju je med pomembnejšimi v življenju.

Oglasno sporočilo

Študij, ki nas bo pospremil na pravo karierno pot, je odločilni korak v našem življenju. Pred nami so informativni dnevi, na katerih fakultete želijo čim bolj prepričljivo predstaviti prednosti študija pri njih in vse možnosti, ki jih posamezni programi diplomantom omogočajo.

Katero delo in delovno okolje bi bila najprimernejša za nas?

Odločitev pa je prepuščena vsakemu posamezniku. Zato je za začetek treba prepoznati svoje želje, sposobnosti in osebne lastnosti. Razmisliti moramo tudi o svojih motivih za študij. Tako se bomo lažje odločili, katero delo in delovno okolje bi bila najprimernejša za nas.

Ko spoznamo sami sebe, se lotimo preučevanja možnosti razvoja strokovnega potenciala. Pomembno je, da se naše osebne lastnosti ujemajo z zahtevami izbrane poklicne usmeritve. To pomeni, da se seznanimo z aktualnimi značilnostmi trga dela in širšega družbenega okolja, spoznamo trende zaposlovanja in načine izobraževanja.

O študiju, ki nas najbolj zanima, lahko največ izvemo na informativnih dnevih, saj sta kakovostna informacija in svetovanje pred vključitvijo v študij izjemno pomembna.

Namig: klik na spletno stran DOBA Fakultete , kjer boste našli raznovrstne in kakovostne študijske programe. Kar 96 odstotkov diplomantov online študija na DOBA Fakulteti bi za svoj študij še enkrat izbralo online študij.

Edina slovenska fakulteta z mednarodno akreditacijo za izvajanje online študija

Študenti, ki so za svojo fakulteto izbrali DOBA Fakulteto, pravijo, da so po diplomi doživeli številne pozitivne spremembe. Kar 56 odstotkov jih je napredovalo, dobilo višjo plačo ali pa so dobili novo zaposlitev oziroma priložnost za novo kariero.

DOBA Fakultetaje vodilni izvajalec in razvijalec pravega online študija v celoti v Sloveniji in edina šola z mednarodno akreditacijo za izvajanje online študija UNIQUE v Sloveniji in JV Evropi. Več kot tri tisoč diplomantov je dokaz, da so na tem področju najuspešnejši.

Prepričajte se:

- izpolnite informativno prijavo in prejeli boste informativno gradivo s predstavitvijo programov po pošti,

- udeležite se informativnega dne, ali na sedežu fakultete ali online,

- pišite na fakulteta@doba.si in odgovorili vam bodo v roku 24 ur,

- pokličite na 022283890 in z veseljem vam bodo svetovali po telefonu.

Informativni dnevi: Maribor, Prešernova ulica 1 Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Večna pot 83 (oddelek za gozdarstvo) Koper, Ljudska univerza, Cankarjeva 33: petek, 9. 2. ob 16. uri,

sobota, 10. 2., ob 10. uri.

osebno svetovanje v Mariboru in Ljubljani: 10. 2. od 10. ure dalje (rezervirajte si svoj termin na 022283890 ali na dogodek@doba.si) Online informativni dan: Online informativni dan je vse bolj priljubljena oblika pridobivanja informacij. Udeleženci kot največje prednosti izpostavljajo to, da lahko informativni dan spremljajo od doma in da prezentacija največkrat poteka v večernih urah. četrtek, 1. februar, ob 19. uri

petek, 9. februar, ob 10. in 19. uri.

Ali ste vedeli, da …

… so prvo generacijo študentov online študija vpisali leta 2000, vključilo se je 21 posameznikov.

… se je do danes v online študij vpisalo že več kot 6.000 študentov, prek 3.000 jih je že diplomiralo.

… se več kot 65 odstotkov študentov odloča za študij zaradi njegove fleksibilnosti.

… kar 94 odstotkov diplomantov bi se ponovno odločilo za online študij.

Klasični študij lahko zamenjate za sodobnejši online način študija

Vsi visokošolski programi DOBA Fakultete so akreditirani tako za klasičen kot za online študij. Online študij je enakovreden klasičnemu, vključno s popolnoma enakovrednimi standardi, cilji in vsebinami, samo način je drugačen.

Študij v dodiplomskih programih na DOBA Fakulteti je izrazito praktično naravnan, zasnovan problemsko ter temelji na aktivnem in sprotnem delu študentov. Zaupajte DOBA Fakulteti, vodilni online fakulteti. Pripravili vas bodo za delo v okoljih, kjer boste lahko uspešno delovali danes in čez 10 ali 20 let.