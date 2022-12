Na tem seznamu poiščite, komu boste namenili del dohodnine

Konec leta se približuje in verjetno ste že zasledili pozive različnih društev in drugih organizacij, da jim namenite del dohodnine. Izbirate lahko med več kot 7.800 upravičenci, na seznamu so gasilska, planinska, športna društva, pa tudi samostani, vrtci, osnovne in glasbene šole ter tudi stranke.

Vsako leto imate možnost donacije v dobrodelne namene, pa vas to ne bo nič stalo. Vsak davčni zavezanec lahko namreč del svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter šolski skladi ali skladi vrtcev. Na seznamu boste zagotovo našli tudi društva iz svojega lokalnega okolja, ki jih poznate in jih lahko na ta način podprete.

Koliko lahko namenite?

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko posameznemu upravičencu namenite 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka itd. ali en odstotek dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati en odstotek dohodnine. Posameznemu šolskemu skladu oziroma skladu vrtca lahko namenite največ do 0,3 odstotka odmerjene dohodnine.

Če je odmerjena dohodnina v višini nič evrov, je tudi znesek donacije nič evrov. Davčne številke za vsakega upravičenca lahko najdete na poslovnem asistentu Bizi (npr. Društvo revmatikov, Gasilska zveza Slovenije …).

Lani donirali 12,4 milijona evrov

Stojan Glavač s finančne uprave je za Siol.net in Bizi pojasnil, da je bilo iz naslova namenitve dela dohodnine za donacije v letu 2022 (za odmerno leto 2021) namenjenih 528.010 donacij. Davčni zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.844 različnim upravičencem v skupnem znesku 12.407.800,75 evra. Nedodeljenih je bila približno polovica sredstev, ki so na voljo, to je 11.785.895,31 evra.

Največ donacij so lani prejeli Rdeči noski, ki razveseljujejo predvsem otroke v bolnišnicah.

Kdo je lani prejel največ donacij?

Največ donacij so lani prejeli Rdeči noski (slabih 490 tisoč evrov), Slovenska karitas (dobrih 301 tisoč evrov) ter Zveza prijateljev mladine (dobrih 243 tisoč evrov, približno enako tudi izpostava Ljubljana Moste-Polje).

Celoten seznam lanskih prejemnikov donacij si lahko ogledate tukaj.

Kako donirati?

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanci oddajo elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja eDavki, osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Finančna uprava še opozarja, da zavezancem ni treba ponovno izpolniti vloge, če zadnja izbira donacije ostaja nespremenjena, saj ta velja za nedoločen čas. To pomeni, da če je posameznik v preteklosti že vložil vlogo zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije, ta velja za nedoločen čas in zahteve ni treba vlagati vsako leto. Novo vlogo posameznik vloži le v primeru, če želi svojo preteklo zahtevo preklicati ali pa če želi spremeniti upravičenca, ki mu želi nameniti tovrstno donacijo. V tem primeru finančna uprava upošteva kronološko zadnjo oddano vlogo.

Vlogo oziroma prejemnika donacije lahko določite kadarkoli, če pa želite, da se prejemnik dela dohodnine upošteva že za letošnjo dohodnino, vlogo oddajte do konca leta.