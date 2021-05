Koronaizkušnje: Cvetoč posel zrase le iz "zdravih sadik"

Oglasno sporočilo

Tokrat predstavljamo zgodbo spletne trgovine Cvetilnik.si, ki se ukvarja s prodajo posebnih vrst gomoljev in čebulic za cvetoče rastline ter ročno izdelanih glinenih loncev. Pogovarjali smo se z lastnikom spletne prodajalne Cvetilnik.si, Tadejem Podgrajškom, ki mu je uspelo zapolniti vrzel, ki se je pojavila na našem trgu, ponudbo visoko kakovostnih gomoljev in čebulic posebnih vrst cvetočih rastlin.

Kaj jih je spodbudilo k temu, da so se odločili za ta posel ravno sredi epidemije?

Pandemija je prinesla tudi edinstvene priložnosti

Če se spuščate v posel, delajte dolgoročno, svetuje Tadej Podgrajšek. Kratkoročna dobičkonosnost s cenenimi izdelki nikoli ni ter ne bo pretehtala dolgoročnega pristopa h kakovosti ter gradnji blagovne znamke. Tako svojih strank ne boste obdržali. Pandemija novega koronavirusa je svetu prinesla val morebitnih sprememb ter razkrila nekatere cinične lastnosti družbe in oseb na individualni ravni. Prinesla je potrditev, da je s primernim pristopom in zanimanjem večino vseh opravil in nakupov mogoče urediti ter naročiti prek spleta, prinesla je spoznanje, da človek ne potrebuje mnogo, da ohrani svojo dušo, prinesla je tudi priložnosti, ki so edinstvene. Zato naš sogovornik vsem polaga na srce: "Izkoristite te priložnosti, spustite se na samostojno pot, stavite ter pametno garajte, da bo to, kar sadite, zrastlo v nekaj čudovitega, nekaj, na kar boste vi in vaši zanamci ponosni!"