Zakaj postati strokovnjak za digitalni marketing?

Na LinkedInu je povpraševanje po profilu strokovnjaka za digitalni marketing med desetimi najbolj iskanimi profili na svetu. Povpraševanje po tem profilu narašča vsako leto, s pričakovano rastjo 27,4 odstotka do leta 2025 (McKinley Marketing Partners).

Če vas torej mika kariera v digitalnem marketingu, je zdaj pravi čas za to. Seveda morate biti naklonjeni takšni vrsti dela, imeti morate kanček kreativnosti in kar nekaj analitičnega uma, saj je optimizacija rezultatov najpogostejša in vseprisotna naloga v vsakem opisu vašega delovnega mesta. Delovna mesta v digitalnem marketingu se z razvojem trendov tudi nenehno razvijajo, zato podjetja iščejo odprte, inovativne ljudi, ki bi jim pomagali prenoviti trženje.

Kako je z izobrazbo in kje dobiti znanje na tem področju?

Na žalost študijski programi nezadostno pokrivajo področje digitalnega marketinga, zato so pri delodajalcih zelo cenjeni najrazličnejši certifikati na tem področju.

Med najbolj cenjenimi je certifikat Diploma iz digitalnega marketinga, s katerim pridobite naziv Certificiran strokovnjak za digitalni marketing.

Diploma iz digitalnega marketinga je mednarodno priznan program, ki poteka po učnem načrtu Digital Marketing Instituta iz Dublina (DMI) in je usklajena z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (raven 5).

Katero znanje boste pridobili z diplomo?

Samostojno načrtovanje in ustvarjanje kampanj SEO in SEM ter kampanj na družbenih omrežjih in z e-pošto.

Analiziranje in optimizacija oglaševalskih kampanj, števila obiskovalcev/promet na vaši spletni strani in na družbenih omrežjih, ga diferencirali ter povečevali konverzijo.

Razumeli in razlikovali boste pomen uporabe digitalnega marketinga v domačem in mednarodnem poslovanju.

Spoznali boste različne vire in aplikacije, ki jih boste s pridom uporabljali za izgradnjo učinkovite in dobičkonosne spletne strani.

Pridobili boste znanje na področju strateškega načrtovanja v digitalnem marketingu.

Kako poteka usposabljanje?

Online platforma Digital marketing Instituta vam omogoča preprost dostop do vseh programskih gradiv, kadarkoli jih potrebujete, vključno z videopredavanji, prosojnicami, praktičnimi vajami in interaktivnimi testi. Predavanja potekajo v e-učilnici, kar pomeni, da si posnetke posameznih modulov lahko ogledate večkrat ter ko vam časovno najbolj odgovarja.

Šestmesečno mentorstvo

Čeprav ima študij prek spleta veliko prednosti, pa vendar ne more v celoti nadomestiti pristnega človeškega stika, ki ga omogoča izobraževanje v živo, zato ima program spletne Diplome iz digitalnega marketinga tudi mentorski program.

Vsak študent z vpisom v program pridobi svojega mentorja, ki skrbi zanj med celotnim usposabljanjem, vse do opravljenega izpita, ko študent prejme certifikat.

Na ta način želimo študentom zagotoviti najboljšo mogočo izkušnjo pri uporabi spletnih orodij, e-učilnice in pripravi na izpit. Končni cilj je pridobitev certifikata in umestitev pridobljenega znanja v njihovo karierno pot.

Kaj program mentorstva obsega? Mesečni "follow up" z mentorjem (prek spleta).

Obisk praktične delavnice, kjer se še v živo spoznate s celotnim postopkom postavitve oglaševalskih kampanj v orodjih za Facebook, Instagram in Google Ads oglaševanje.

Pomoč pri vsebinskih in administrativnih vprašanjih.

Pomoč pri iskanju dodatnih virov in kontaktov za nadgradnjo znanja.

Pomoč pri pripravi na izpit, strategije in taktike pristopa.

Karierno svetovanje ob koncu programa.

Pridobitev certifikata

Za pridobitev certifikata je treba po opravljenem usposabljanju opraviti izpit na neodvisnem izpitnem centru Pearson VUE v Sloveniji. Izpit je elektronski in traja tri ure, sestavljen pa je iz posameznih sklopov, ki preverjajo vaše znanje po modulih učnega načrta.

