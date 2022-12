Večina delovno sposobnih Hrvatov ne dela

Med delovno sposobno prebivalstvo spadajo osebe, ki so stare 15 let in več, stopnja zaposlenosti pa predstavlja odstotek zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu.

Med delovno sposobno prebivalstvo spadajo osebe, ki so stare 15 let in več, stopnja zaposlenosti pa predstavlja odstotek zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu.

Med delovno sposobno prebivalstvo spadajo osebe, ki so stare 15 let in več, stopnja zaposlenosti pa predstavlja odstotek zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu.

Število delovno aktivnih prebivalcev se nanaša na zaposlene in nezaposlene, ki iščejo delo, medtem ko se število delovno neaktivnih prebivalcev nanaša na ljudi, ki ne želijo ali ne morejo delati. Tistih, ki ne delajo, je na Hrvaškem 1.799.000, tistih, ki delajo, pa 1.710.000, kar pomeni, da je delež neaktivnega prebivalstva večji od deleža delovno aktivnih prebivalcev, izpostavlja Index.

Podatki državnega statističnega urada se nanašajo na osebe, starejše od 64 let. To pomeni, da manj kot polovica odraslih, starejših od 15 let, s svojim delom vzdržuje druge v družbi. Trenutno je razmerje med tistimi, ki vplačujejo pokojninski prispevek, in med upokojenci 1 proti 1,32, kar pomeni, da za pokojnino enega upokojenca dela 1,32 zaposlenega.

Največja stopnja zaposlenosti je sicer na severnem delu Hrvaške in znaša 54,9 odstotka ter v mestu Zagreb, kjer dosega 53 odstotkov. Najnižja stopnja zaposlenosti je v panonski Hrvaški in na Jadranu, kjer znaša 44 oziroma 47,4 odstotka.