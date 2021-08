Sedaj je pravi čas, da poženemo kreativnost!

Oglasno sporočilo

Inovativnosti ni brez kreativnosti in ljudi. Zato je kreativnost zaposlenih potrebno neprestano razvijati in skrbeti, da je vedno prisotna na delovnem mestu. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru projekta Kompetenčni centri za razvoj kadrov z namenom izboljšanja kompetenc zaposlenih organizira spletno konferenco Poženimo kreativnost .

V torek, 14. septembra 2021, bomo skupaj z odličnimi domačimi in tujimi gosti ter preko primerov dobrih praks pokazali, kako izboljšati kreativnost in kako jo lahko dosežemo tudi z medgeneracijskim sodelovanjem.

Večgeneracijski kreativni timi

Inovativnosti ni brez kreativnosti, kreativnost pa ni nič drugega kot transformacija sanj, idej in podob v realnost. Kreativnost v podjetništvu predstavlja način razmišljanja, ki navdihuje in pomaga posameznikom, da najdejo inovativne rešitve ter priložnosti za njihove izzive.

Kreativnost je treba razvijati in skrbeti, da je vedno prisotna tudi na delovnem mestu. S pomočjo kreativnosti in medgeneracijskega sodelovanja namreč lažje pridemo do zavzetih zaposlenih, ki lahko prispevajo inovativne rešitve. Na podlagi raziskave, ki jo je naredila Evropska unija med državami članicami, kar 38 odstotkov anketiranih mladih meni, da so kreativnost, prilagodljivost in podjetniška miselnost pomembne kompetence, ki bi jih morale ponuditi že šole.

Zakaj je pomembno medgeneracijsko sodelovanje?

Prvič v zgodovini se dogaja, da na delovnem mestu sodeluje tudi do pet različnih generacij (od generacije tradicionalistov do najmlajše, generacije Z), kar pomeni, da je potrebno prilagoditi načine vodenja in motiviranja timov, saj način "en pristop ustreza vsem", ne zdrži več.

Od izzivov k akciji

Rdeča nič spletne konference Poženimo kreativnost bodo predstavitve dobrih praks na področju izboljševanja zelo pomembne kompetence – kreativnosti. Prek praktičnih primerov bodo udeleženci spoznali, kako je z medgeneracijskim sodelovanjem možno doseči večjo kreativnost in inovativnost. Janja Milič Velkaverh iz podjetja Agilia bo z gostom iz podjetja Vzajemna d.d. predstavila primer dobre prakse integracije različnih generacij zaposlenih v proces inoviranja s pomočjo različnih agilnih tehnik.

Še več primerov dobrih praks bomo na konferenci predstavili na okrogli mizi, kjer bodo gostje iz malih, družinskih in večjih, uspešnih slovenskih podjetij predstavili različne tehnike in načine, kako znotraj njihovih podjetij deluje mentoriranje in oblikovanje kreativnih medgeneracijskih timov. Dragana Prijanovič z Inštituta Olos bo predstavila odlično orodje Points of You®, s katerim bodo udeleženci spodbudili ali obudili kreativno razmišljanje in okrepili kreativne time. Za aktivni odmor bo poskrbela Maja Kosmačin.

Verjamemo, da smo lahko vsi inovativni, če uporabimo pravilne pristope. Zato smo na konferenco povabili ekipo, ki bo izvedla zelo zanimivo igro "Global Innovation Game". S pomočjo skupinske igre bodo posamezne skupine udeležencev generirale veliko novih idej in poslovnih modelov na temo, kako z medgeneracijskim sodelovanjem priti do čim večje kreativnosti in inovativnosti timov.

Konferenco bo zaključil ameriški strokovnjak s področja vodenja in dela z različnimi generacijami, prihodnosti dela ter zmanjševanja osamljenosti in krepitve pripadnosti pri delu - Ryan Jenkins. S predavanjem "Lead & Work Across Generations" bo predstavil različne strategije in načine, kako povezati in vključevati medgeneracijske time. Ryan Jenkins je mednarodno priznan govorec, trener in avtor knjig ter člankov na temo voditeljstva, medgeneracijskih razlik in prihodnosti dela.

O čem bo govoril na konferenci, razkriva v spodnjem videonagovoru:

Konferenca je namenjena voditeljem, vodjam, kadrovikom ter vsem, ki iščete nova znanja.

Iz teorije v prakso

Del konference so tudi tri celodnevne delavnice, ki bodo izvedene med 20. in 24. septembrom 2021 preko spleta. Delavnice bodo praktično zasnovane in bodo zajemale prakticiranje agilnosti, tehnik kreativnega razmišljanja ter soustvarjanje inovativne organizacije. Udeleženci bodo pridobili potrebne kompetence za vsakodnevno kreativno in inovativno delovanje na delovnem mestu.

Več informacij o spletni konferenci najdete na spletni strani https://www.srips-rs.si/pozenimokreativnost, kjer se na dogodek tudi prijavite. Konferenca je brezplačna.

Dosedanji dosežki programa Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, že vse od leta 2010 podpiramo delovanje kompetenčnih centrov.

Do danes smo podprli 46 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, v katere je bilo skupaj vključenih več kot tisoč slovenskih podjetij, v različne programe usposabljanj pa je bilo do sedaj doseženih skoraj 100 tisoč vključitev.

Na programu Kompetenčni centri za razvoj kadrov za obdobje 2019–2022 je podprtih deset kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki skupaj pokrivajo vseh deset področij Strategije pametne specializacije (S4). V izbrane kompetenčne centre je skupaj vključenih 327 podjetij, od katerih je 187 mikro, malih ali srednjih podjetij.

V sklopu programa poteka tudi Kompetentna Slovenija, tako smo poimenovali serijo brezplačnih delavnic, katerih osrednji namen je omogočiti lažji dostop do znanja vsem zaposlenim osebam v Sloveniji, da lahko dosežejo svoj potencial. Delavnice izvajajo vrhunski slovenski in tuji strokovnjaki, do danes pa smo izvedli že skoraj 300 odličnih delavnic.

Naročnik oglasnega sporočila je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.