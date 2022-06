Predstavljamo pet superfinalistov za izbor AmCham top potencial leta 2022

Oglasno sporočilo

Diana Berte, Tjaša Tomšič, Aljaž Dobnikar, Matej Duraković in Marko Maučec s svojim znanjem, veščinami in zavzetostjo prav posebej izstopajo iz povprečja. Mladi liderji in liderke poosebljajo vrednote, ki jih iščemo pri vodenju naslednje generacije – navdih jemljejo v sedanjosti, zaradi želje po napredku pa s široko odprtimi očmi stremijo daleč v prihodnost.

Eden od njih bo 9. junija 2022 postal AmCham top potencial leta in tako ambasador 12. generacije AmCham YOUng Prefessionals™.

Diana Berte, specialistka za marketing in odnose s Kitajsko, Instrumentation Technologies

Načrte, da bo po končanem študiju kitajskega jezika, kulture in managementa na Kitajskem službo poiskala kar v Šanghaju, ji je spremenila pandemija. Prav tovrsten kader pa so takrat potrebovali pri Instrumentation Technologies, vodilnem svetovnem ponudniku instrumentov za pospeševalnike delcev. Zelo strastna je tudi glede pomena trajnosti: "I think about the impact on the planet of every action I take, so I try to take actions with as little negative impact as possible." Sodelavci pa mlado liderko vidijo kot sonce, ki s svojo svetlobo in toplimi žarki v podjetju ustvarja prijetno in pozitivno delovno atmosfero.

Kaj te je pritegnilo pri kitajski kulturi, kaj si doživela in kaj nas lahko iz tega naučiš?

"Drugačnost. Na istem planetu imamo bistveno drugačne poglede na svet. Moje prvo potovanje je bilo pestro: živela in študirala sem v severovzhodnem predelu Kitajske, nedaleč od meje z Rusijo in Severno Korejo. Tam sem se zares naučila jezika. Skoraj nihče ni znal angleščine in za večino lokalnega prebivalstva sem bila ena izmed prvih tujk, ki so jih kdajkoli videli. Močna izkušnja, ampak zdaj vem, da ne bi bilo boljšega načina, da se naučim jezika in spoznam kulturo z lastnimi očmi. Kasneje sem živela v Šanghaju, in ne bi zmogla obratno."

Zelo strastna si posebno v sferi trajnosti in okolja. Kaj lahko vsak posameznik naredi, da prispeva k razbremenitvi okoljske krize in kaj vse počneš sama?

"Stvari, ki se lahko brez težav vključijo v vsakdanje življenje so premikanje z javnimi ali ekološkimi prevoznimi sredstvi ali peš; pri kupovanju embalaže preverimo, ali je iz recikliranega materiala in ali jo je možno spet reciklirati; živila skušamo kupovati ekološka, sadje in zelenjavo sezonsko in lokalno; ugašamo luči, kjer niso potrebne in varčujemo z vodo; če lahko, gremo v trgovino fizično raje, kot da nakupujemo prek spleta itd. Končno pa mislim, da se mora vsak posameznik zavedati, da pravo razliko na svetu naredijo gospodarstva in odločevalci. Tiste družbe, ki imamo možnost izbire svojih voditeljev, si dajmo izbirati take, ki postavijo trajnost na prvo mesto."

Tjaša Tomšič, direktorica operative, PDiVizija

Pri svojem delu izziva meje statusa quo, saj sta njeni ekspertizi implementacija in upravljanje sprememb. Tjašino naravno stanje je vodenje in osvajanje ciljev. Z vztrajnostjo, organiziranostjo in izrednim občutkom za ljudi zanesljivo pride do želenega cilja ter tako vselej osupne tako zunanjo kot interno javnost. Za vsak izziv poišče pot in najde rešitev. To ji omogoča dobro poznavanje in razumevanje dinamike znotraj podjetij, pomena vseh deležnikov, njihovih interakcij in potreb.

V podjetje si prinesla val sveže energije in dala zagon novim poslovnim procesom, zato ti pravijo, da si "player". Nam lahko opišeš, kako je potekala ta igra?

"Mislim, da je bila to igra vesolja. Iskala sem novo okolje, kjer se bom lahko razvijala tako osebno kot poslovno, Peter pa je iskal osebo, ki bi podjetje popeljala stopničko višje. Začela sva počasi. Jaz sem prevzela marketing, Peter pa je sledil mojim idejam in jih pomagal uresničevati. Kljub temu da sva se veliko pogovarjala, pa sva vizijo podjetja oba razumela skoraj brez besed. Ker pa marketing navadno določa ritem podjetja, je ambiciozna marketinška strategija hitro zahtevala veliko akcije in novih aktivnosti."

Kakšno družbeno strukturno spremembo bi uvedla, da bi omilila posledice zadnjih dveh let in ponovno pospešila tvorjenje družbenih vezi ter tako zbližala ljudi?

"Zadnji dve leti sta neusmiljeno razkrili dve skrajnosti družbe. Na eni strani šibkosti, ki so se pred tem v duhu rutine lahko skrivale, na drugi strani priložnosti, ki pred tem mogoče niso obstajale. V trenutku pojavitve šibkosti smo se veliko ukvarjali z odpravljanjem simptomov. Zdaj pa je čas, da se lotimo vzrokov. Mentalno zdravje, sposobnost komunikacije in vzpostavljanja trajnostnih odnosov so temelji zdrave in v prihodnost usmerjene sodobne družbe."

Aljaž Dobnikar, razvojni inženir programske opreme, Plume Design

Aljaž se lahko pohvali že s tem, da je končal eno najtežjih univerz – ETH Zürich z odličnostjo. Poleg tega, da je vrhunski inženir, ima tudi sposobnosti za odprti dialog, jasno komunikacijo in vodenje ljudi. Za stereotipno predstavo o njegovem poklicu se namreč skriva še veliko načrtovanja, usklajevanja, organiziranja in uporaba raznih orodij. Večkrat je prevzel pobudo pri nalogah, ki (še) niso bile v njegovem območju udobja in jih uspešno speljal do cilja. Pravi, da se pravi lider od šefa loči po žaru energije in avtentičnosti. Vedno poskrbi za to, da njegova ekipa delo opravi s čim manj stresa in da delovnega okolja ne motijo zunanji pritiski.

Poudarjaš pomen mentorstva, saj mentor odkriva odgovore na neodgovorjena vprašanja in še marsikaj drugega. Koga vidiš kot svojega mentorja?

"Mentor je zame nekdo, ki se aktivno ukvarja z osebo in ima jasen namen in cilj. Kar dela moj oče Marko, ne dojemam več kot vzgojo, ampak kot odnos med mojstrom in vajencem: srkam njegove izkušnje. Brat Benjamin je uspešen podjetnik, ki si drzne biti sam svoj gospod, z njim aktivno gradiva mojo kariero. Direktorica Jasna pa se mogoče ne zaveda, da je moja mentorica, vendar se z vsako interakcijo lahko nečesa naučim in jo posnemam."

Hitro se učiš in vedno stremiš k široki razgledanosti, ali kot bi rekli v stari Grčiji, da si "Homo universalis". Kako skrbiš, da ti noben trend in novost v industriji ne uideta?

"Poplava informacij v današnji družbi je tako blagoslov kot prekletstvo. Veliko trendov in novosti mi zagotovo uide, nikomur ne uspe slediti vsemu. Pomaga mi, da sem obkrožen z ljudmi, ki jih zanimajo podobne teme kot mene, in taka skupina ljudi ima tudi večji pregled nad aktualnimi novicami v tehnologiji ali drugje. Ko se pogovarjamo, izvemo še kakšno novost. Spremljam forume s specifično tehnološkimi temami, ali pa iz množičnih medijev poiščem teme, ki me zanimajo."

Matej Duraković, partner za iskanje vodstvenega kadra, IBM Slovenija

Matej je strokovnjak za zaposlovanje in tudi sokreator kampanj, ki opozarjajo na področja družbene odgovornosti ter ambasador raznolikosti in vključenosti. Za primer si lahko vzamemo njegovo sodelovanje pri usposabljanju na Dunaju - Inclusive Leadership for talented LGBT + employees and allies. Priča njegovemu izjemnemu delu so prejete IBM-ove nagrade za najboljšo podporno funkcijo iz gospodarstva za odlično delovanje in poslovne rezultate. Je timski igralec, ki je vedno pripravljen pomagati. Ekipo motivira s svojo delovno etiko, agilnostjo in prizadevnostjo.

Katere lastnosti iščeš pri vsaki vodji? Ali bi izpostavil kakšne vrednote, ki manjkajo današnjim liderjem?

"Najprej bi opozoril na razliko med šefom in liderjem. Lider si ta naziv pridobi sam, in sicer z vzpostavitvijo zaupanja v timu ter z odprto, pošteno in transparentno komunikacijo s člani ekipe. Pravi lider vsakemu izmed članov ekipe pomaga zaživeti v najboljši verziji sebe. Pri vsaki vodji zato iščem avtentičnost ter empatičnost. Živimo v zelo hitrem ter spreminjajočem se okolju, hiter tempo življenja pa zahteva hitre odločitve, zato današnjim liderjem po mojem mnenju primanjkuje predvsem potrpežljivosti in pa sposobnosti aktivnega poslušanja."

Matej, si tudi ambasador raznolikosti in vključenosti. Kako to poudarjaš v vsakodnevnem življenju?

"Menim, da se o raznolikosti in vključenosti v slovenskem gospodarskem prostoru premalo govori in naredi. Srečo imam, da delam v mednarodnem podjetju, ki na nek način postavlja trende na tem področju, in kjer saj raznolikost in vključenost tudi 'živi'. V vsakodnevnem življenju pomagam organizirati različne dogodke, z veseljem delim dobre prakse, ki jih izvajamo v podjetju IBM, ter konstantno poskušam dvigniti ozaveščenost o pomenu raznolikosti in vključenosti – tako zaradi družbene odgovornosti kot tudi pozitivnih rezultatov, ki jih prinesejo zaposlenim in organizaciji."

Marko Maučec, direktor razvoja in soustanovitelj, Escapebox

Marko vedno vidi širšo sliko. Na rednih raziskovanjih v tujini je opazil zanimivo poslovno priložnost in takrat odprl eno prvih sob pobega pri nas – Escapebox. Ta je hitro prerasla v podjetje, ki načrtuje tudi digitalne igrificirane rešitve za večjo vključenost uporabnikov, boljše konverzije in bolj igrivo komunikacijo. Ker časovni stroj za zdaj obstaja samo v igricah, mladim ambicioznežem, ki želijo stopiti na svojo podjetniško pot, svetuje, da se ravnajo po citatu "Inspiration is perishable, act on it immediately".

Tvoji sodelavci so izpostavili tvojo mirnost, preudarnost in zavedanje, da se na cilj pride zgolj s potrpežljivostjo. S katerim citatom bi ti ubesedil stil ali energijo svojega vodenja?

"Ne maram projektov, kjer sebi ali ekipi dodajam stres, ki ga prinesejo kratki roki. Ravno zaradi tega rad izpostavim, da je bistveno, da smo organizirani in da smo vsak dan samo malce boljši kot dan prej. Ko zadevo pogledaš z distance in daljšega časovnega okvirja, vidiš, da je napredek precejšen. Citat, ki sem ga zasledil, in to opiše, je, da ljudje običajno precenjujemo, kaj lahko naredimo v enem letu, in podcenjujemo, kaj lahko naredimo v desetih."

Kako bi lahko z uporabo igrifikacije naredili pozitivno revolucijo v digitalizaciji države?

"Implementacija igrifikacije v širše družbene sisteme je interdisciplinaren proces, ki zahteva dobro načrtovanje strokovnjakov različnih področij. Se pa da že na kakšen bolj elementaren, npr. na lokalni ravni, na zanimiv način vključevati učinke igrifikacije. Na primer: aplikacija za najbolj pridne lokalne pobiralce smeti. Kdor v mesecu zasede mesto na vrhu lestvice, prejme ugodnosti, ki bi še dodatno vplivale na širše vključevanje in altruizem, tudi lokalnega prebivalstva."

